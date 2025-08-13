AMD добиває Intel у молодших серверах

0

Tweet

Однією з нещодавніх реформ Intel стало об’єднання всіх серверних процесорів під брендом Xeon 6. Серед них є серія Intel Xeon 6300, яка насправді є не чим іншим, як Xeon E-2400 на архітектурі Raptor Lake (2022), за 10-нм техпроцесом Intel 7 (2021). Intel навіть не приховувала, що «оновлення» зводиться до простого ребрендингу.

У той же час пропозиція AMD EPYC 4005 Grado для молодших серверів базується на актуальній архітектурі Zen 5, процесори виготовляються за сучасною 4-нм технологією TSMC (2024). Попереднє покоління EPYC 4004 було формальним дебютом AMD в нижньому серверному сегменті, з EPYC 4005 компанія стрімко закріплюється на ринку, без надзусиль.

Порівняємо характеристики.

Лінійка Intel Xeon 6300 налічує вісім SKU – стільки ж, скільки й майже ідентична їй серія Xeon E-2400:

Лінійка AMD EPYC 4005 звузилися з восьми моделей у серії EPYC 4004 до шести. Дві з них – високопродуктивні 16-ядерні процесори з тепловим пакетом TDP 170 Вт, решта чотири – енергоефективні рішення з TDP 65 Вт, призначені для систем із низьким енергоспоживанням. Усі моделі мають базову тактову частоту не менше ніж 3,0 ГГц, що забезпечує високу продуктивність навіть у базових конфігураціях.

Усе на боці AMD: більше ядер і потоків, вищі тактові частоти, швидша пам'ять (DDR5-5600 проти DDR5-4800 у Intel), більше ліній PCIe Gen5. Процесори EPYC 4005 підтримують AVX-512 – на відміну від Intel Xeon, які ці інструкції втратили. Деякі моделі додатково оснащені 3D V-Cache для забезпечення ще вищої продуктивності у ресурсоємних задачах.

Привабливість AMD EPYC 4005 доводять численні порівняння нейтральних тестувальників:

Що ж до ціни, то один 8-ядерний Intel Xeon 6369P (аналог Xeon E-2488) коштує приблизно як 16-ядерний AMD EPYC 4565P, і при цьому вдвічі дорожчий за 8-ядерний AMD EPYC 4345P. Єдиним SKU, який коштує дорожче за флагмани початкового рівня Intel Xeon, є AMD EPYC 4585PX - модель з 3D V-Cache.

AMD любить зазначати, що 16-ядерні процесори EPYC 4004/4005 повністю відповідають умовам ліцензування Microsoft Windows Server, тоді як власники 8-ядерних Intel Xeon змушені переплачувати за ядра, що фактично не використовуються.

Усе це створює враження, що Intel просто ігнорує сегмент молодших серверів. Так, це не наймасовіша частина рінку – і не надто приваблива для великих гравців. Але імітувати конкурентоспроможність, не маючи реальних аргументів, - це не рівень компанії масштабу Intel.

Відмінності між EPYC 4005 та Ryzen 9000

Повний збіг характеристик попередників - AMD EPYC 4004 та Ryzen 7000 - давав підстави вважати, що EPYC є не чим іншим, як перейменованим Ryzen.

Натомість нові родичі по архітектурі Zen 5 - AMD EPYC 4005 і Ryzen 9000 – вже демонструють деякі розбіжності в продуктовому стеку. Наприклад, у лінійці Ryzen 9000 відсутній 16-ядерний процесор з теплопакетом 65 Вт, який відповідав би AMD EPYC 4545P. Саме такий чип є цінним для енергоефективного виділеного хостингу або edge-серверів.

Основна відмінність процесорів AMD EPYC від Ryzen полягає у сертифікації для серверних операційних систем, таких як Ubuntu Server чи Microsoft Windows Server. Обидва сімейства підтримують пам’ять з корекцією помилок (ECC UDIMM), однак питання сумісності та стабільності системи залишається за виробниками материнських плат, які мають забезпечити відповідний «серверний» дизайн. З точки зору самої AMD, наявність повноцінних функціональних дублерів Ryzen — це вигідна альтернатива для постачальників серверів, адже дає більше простору для маневру. Процесори Ryzen доступні на ринку постійно, а їхня ціна — нижча, ніж у відповідних моделей EPYC. З Intel Xeon/Core так не вийде.

NVMe RAID

Програмне забезпечення RAIDXpert2 є однією з ключових конкурентних переваг AMD в серверах для малого та середнього бізнесу. Воно дозволяє користувачам налаштовувати RAID-масиви рівней 0, 1, 5, 10 на широкому спектрі носіїв: SATA SSD/HDD, M.2 та U.2 NVMe-дисках. «Безкоштовний» Intel VROC (раніше Intel RST) обмежується RAID лише для SATA-дисків, підключених через південний міст (PCH).

Сьогодні NVMe-диски стали помітно дешевшими за SATA SSD, а на малих ємностях 1-2 ТБ вони коштують ненабагато дорожче механічних HDD. З огляду на невеликі потреби у зберіганні більшості завдань малого бізнесу та очевидну перевагу в продуктивності, початковий сегмент серверів прогнозовано перейде на NVMe. Платформи AMD до цього готові.

Найближчі перспективи

Висока щільність обчислювальних ресурсів («ядерний потенціал», NVMe) забезпечує процесорам AMD EPYC 4005 конкурентні переваги у спеціалізованих серверних платформах з привабливою ціною та низьким енергоспоживанням. Видатна однопотокова продуктивність завдяки високим тактовим частотам сприяє прискоренню всього кола додатків малого бізнесу. Є сталий попит на сервери у настільному виконанні.

Altos (Acer) та Lenovo вже «засвітились» на полі AMD EPYC 4004/4005. Dell з HPE вичікують. Тим часом основну касу знімають AsRock Rack, Gigabyte, Supermicro, Tyan.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6