Робот проводит первую лапароскопическую операцию без помощи человека

19 февраля 2022 г., 15:15

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Робот провел лапароскопическую операцию на мягких тканях свиньи без направляющей руки человека — значительный шаг в робототехнике к полностью автоматизированной операции на людях. Разработанный группой исследователей Университета Джона Хопкинса автономный робот Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) описан в журнале Science Robotics.

«Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии: повторное соединение двух концов кишечника. STAR провел операцию на четырех животных и дал значительно лучшие результаты, чем люди, выполняющие ту же процедуру», - сказал старший автор Аксель Кригер (Axel Krieger), доцент кафедры машиностроения в Инженерной школе Уайтинга Джона Хопкинса.

Робот преуспел в кишечном анастомозе, процедуре, которая требует высокого уровня повторяющихся движений и точности. Соединение двух концов кишечника, пожалуй, самый сложный этап в желудочно-кишечной хирургии, требующий от хирурга наложения швов с высокой точностью и последовательностью. Даже малейшее дрожание рук или неправильно наложенный шов могут привести к несостоятельности, что чревато катастрофическими последствиями для пациента.

Команда оснастила STAR новыми функциями для повышения автономности и хирургической точности, в том числе специализированными инструментами для наложения швов и современными системами визуализации, которые обеспечивают более точную визуализацию операционного поля.

По словам доц. Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за их непредсказуемости, вынуждающей их быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям. STAR имеет новую систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек.

«Что делает STAR особенным, так это то, что это первая роботизированная система, которая планирует, адаптирует и выполняет хирургический план в мягких тканях с минимальным вмешательством человека», — сказал доц. Кригер.

Трехмерный эндоскоп на основе структурного света и алгоритм отслеживания на основе машинного обучения, разработанный проф. Джином Кангом (Jin Kang) и его учениками, направляет STAR. «Мы считаем, что передовая система трехмерного машинного зрения необходима для того, чтобы сделать интеллектуальных хирургических роботов умнее и безопаснее», — сказал проф. Канг.

По словам доц. Кригера, по мере того, как медицина движется к более лапароскопическим подходам к операциям, будет важно иметь автоматизированную роботизированную систему, предназначенную для таких процедур.

«Роботизированный анастомоз — это один из способов гарантировать, что хирургические задачи, требующие высокой точности и воспроизводимости, могут выполняться с большей точностью у каждого пациента, независимо от навыков хирурга, — сказал доц. Кригер. - Мы предполагаем, что это приведет к демократизированному хирургическому подходу к лечению пациентов с более предсказуемыми и последовательными результатами».

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