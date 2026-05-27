Пост-Муровий ренесанс

27 мая 2026 г., 17:35

+22

голоса Tweet

Десятиліттями індустрія напівпровідників жила за простим сценарієм: зменшуємо транзистор - отримуємо профіт. Проте сьогодні, коли ми впритул наблизилися до атомарних лімітів, традиційний закон Мура все більше нагадує біг на місці з величезними фінансовими витратами.

Хе Тінбо (He Tingbo), очільниця HiSilicon (напівпровідникового підрозділу Huawei), прямо заявляє, що фізичні ліміти та зниження економічної віддачі змушують нас шукати нову метрику прогресу. Замість гонитви за кількістю транзисторів на квадратний міліметр, Huawei пропонує зосередитися на часі. Так з’явився τ Scaling Law (закон масштабування тау), де головною одиницею успіху стає мінімізація затримки поширення сигналу на всіх рівнях - від окремого затвора до цілого дата-центру.

Центральним елементом цієї нової архітектурної філософії є технологія LogicFolding. Проблема сучасних чипів не лише в розмірі транзисторів, а й у тому, що зі зменшенням техпроцесу опір дротів зростає, а «паразитна ємність» стає критичною перешкодою для швидкості. LogicFolding — це, за своєю суттю, спроба «згорнути» логіку таким чином, щоб максимально скоротити критичні шляхи проходження сигналів. Якщо ми не можемо нескінченно прискорювати рух електронів, ми маємо скоротити відстань, яку вони долають. Це багаторівнева оптимізація, яка починається з мінімізації опору на рівні пристроїв і закінчується архітектурою схем, що буквально стискає затримку, дозволяючи отримувати приріст продуктивності навіть без переходу на умовні «ангстремні» техпроцеси.

Проте локальна швидкість всередині чипа не має значення, якщо дані «застрягають» на шляху до пам’яті або сусідніх процесорів. Тут у гру вступає системний рівень - протокол UnifiedBus. У сучасних AI-кластерах (SuperPoDs) найбільшим болем є розрізненість пам’яті, коли GPU або NPU витрачають дорогоцінні цикли на очікування даних з іншого вузла. UnifiedBus забезпечує єдину адресацію пам’яті для всієї системи. Для розробника та заліза це виглядає як один гігантський пул ресурсів, що радикально знижує затримки комунікації та прибирає програмні «милиці», які раніше були необхідні для синхронізації даних між різними чипами в стійці.

Huawei фактично вибудовує власний, альтернативний шлях розвитку електроніки. Поки західний світ фокусується на доступі до літографії екстремального ультрафіолету (EUV), Китай через санкційний тиск змушений бути винахідливішим. Комбінація LogicFolding та UnifiedBus показує, що значні резерви потужності все ще приховані в архітектурній гнучкості. Це перехід від епохи «грубої сили» транзисторів до епохи інтелектуального керування часом і простором всередині кремнію. Якщо τ Scaling Law виявиться життєздатним, ми можемо стати свідками ситуації, коли «старі» техпроцеси, оптимізовані за допомогою таких технологій, почнуть конкурувати за реальною продуктивністю з найдорожчими новинками ринку.

Поки світ звично спостерігає за перегонами нанометрів, де лідери намагаються втиснути якомога більше транзисторів у пласку схему, Huawei офіційно проголосила перехід до нової метрики - τ Scaling Law. Якщо закон Мура фокусувався на геометричному зменшенні, то «Закон Тау» ставить на чільне місце час. τ - це часова константа перемикання сигналу, і саме її Huawei збирається «стискати» за допомогою технології LogicFolding.

Що ж таке LogicFolding на практиці? Уявіть традиційний чип як величезне одноповерхове місто. Щоб сигнал потрапив з одного кінця в інший, йому потрібно подолати довгі горизонтальні «проспекти» мідних доріжок. Зі зменшенням техпроцесу ці доріжки стають тоншими, їхній опір зростає, а паразитна ємність починає «гальмувати» електрони. LogicFolding перетворює це пласке місто на хмарочос. Технологія буквально «згортає» логічну схему, переносячи критичні шляхи сигналу з горизонтальних площин у вертикальні стеки. Замість того щоб бігти кілометри по горизонталі, сигнал долає нанометри по вертикалі через спеціальні з'єднання (TSV та Hybrid Bonding).

Результати такого «архітектурного оригамі» вражають навіть на папері. За даними HiSilicon, впровадження LogicFolding дозволяє:

Збільшити щільність транзисторів на 53,5% без зміни техпроцесу.

Підняти тактову частоту ядер на 12,7% (з 2,75 ГГц до 3,1 ГГц у нових Kirin).

Покращити енергоефективність продуктивних ядер на 41%.

Знизити собівартість виробництва на 30%, оскільки метод дозволяє уникати дорогого мультипатернінгу на застарілих DUV-машинах.

Це не просто лабораторний експеримент. Виявилося, що Huawei останні шість років таємно готувала цей ґрунт, випустивши вже 381 тип чипів, побудованих за принципами «Закону Тау». Першим масовим споживчим продуктом з повноцінною архітектурою LogicFolding стане флагманський процесор Kirin для серії Mate 90, що вийде вже цієї осені. Компанія ставить амбітну мету: до 2031 року досягти продуктивності, еквівалентної техпроцесу 1,4 нм, з тактовими частотами до 5.0 ГГц, використовуючи лише наявне обладнання та інтелектуальне «складання» логіки.

На системному рівні цей підхід доповнює UnifiedBus (UB 2.0). Якщо LogicFolding пришвидшує роботу всередині одного чипа, то UnifiedBus перетворює цілі кластери SuperPoDs (наприклад, Atlas 950 з тисячами NPU) на єдину логічну машину з миттєвим доступом до спільної пам'яті. Це фронтальна атака на домінування NVIDIA в сегменті AI-інфраструктури. Huawei фактично каже: «Ви можете закрити нам доступ до найсучасніших літографічних машин, але ви не можете заборонити нам змінити саму геометрію обчислень».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI