Starlink та штучний інтелект підняли квартальну виручку SpaceX до 7,8 млрд дол.

5 августа 2026 г., 9:35

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Аерокосмічна компанія SpaceX оприлюднила перший фінансовий звіт після виходу на фондовий ринок, зафіксувавши значне зростання квартального виторгу за період з квітня по червень 2026 року.

Сукупна виручка SpaceX зросла з 4,1 млрд дол. у минулому році до 7,8 млрд дол., перевершивши прогнози аналітиків у 6,93 млрд дол. Водночас операційні збитки компанії скоротилися з 970 млн дол. до 143 млн дол.

Як повідомляє Reuters, основними чинниками фінансового піднесення стали супутниковий інтернет Starlink та напрямок штучного інтелекту. Доходи Starlink, на які припадає понад половина загального виторгу, зросли на 66%, а операційний прибуток підрозділу підскочив на 79%. Попри те що середня виручка на одного користувача впала на 22% через вихід на нові ринки та впровадження бюджетних тарифів, загальна кількість абонентів Starlink подвоїлася і досягла 12 мільйонів. Напрямок AI показав зростання виторгу на 250% завдяки контрактам на обчислювальні потужності з Anthropic, Google та Reflection AI.

«Ми нарощуємо обчислювальні потужності для AI у масштабних обсягах швидше, ніж будь-хто інший, і суттєво вдосконалюємо наші AI-моделі», — заявив засновник та глава SpaceX Ілона Маск під час спілкування з інвесторами.

Паралельно компанія оголосила про співпрацю з Nvidia щодо використання їхніх чипів у нових супутниках з обчислювальною AI-інфраструктурою Starmind AI1.

Попри позитивну звітність, капітальні витрати SpaceX зросли до понад 18 млрд дол. (із 2,83 млрд дол. роком раніше), переважна більшість з яких - 15,83 млрд дол. - була спрямована саме на AI-сектор. На тлі цих витрат та майбутнього закінчення періоду обмежень на продаж акцій для інсайдерів (lock-up period) ціни на папери SpaceX впали на 6,3% на позабіржових торгах. Загалом із моменту рекордного IPO у червні 2026 року, яке оцінило компанію у 1,75 трлн дол., акції втратили близько 8%.

Перший звіт SpaceX у статусі публічної компанії демонструє трансформацію бізнес-моделі Ілона Маска. Компанія поступово перетворюється з суто космічного оператора та інтернет-провайдера на технологічну екосистему, де супутники Starlink слугують не лише джерелом стабільного грошового потоку, а й базою для розгортання орбітальних обчислювальних потужностей.

Масштабні капітальні витрати на AI свідчать про намір SpaceX вступити у пряму конкуренцію з провідними хмарними гігантами. Побоювання аналітиків стосовно того, що Starlink лише дотує збиткові AI-проєкти та розробку ракети Starship, дещо послабилися: монетизація AI-напрямку доводить, що обчислювальні контракти вже генерують власну виручку.

Проте короткостроковий тиск на акції компанії залишатиметься високим. Масштабне інвестування у Starship та AI-інфраструктуру вимагає утримання високого темпу витрат (понад 18 млрд дол. на квартал), а відкриття продажів для ранніх інвесторів після IPO може створити додаткову волатильність на ринку.

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