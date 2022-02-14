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Доход Fortinet за год вырос на 29% до 3,34 млрд долл.

14 февраля 2022 г., 14:45
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Компания Fortinet объявила финансовые результаты за 4 квартал, завершившиеся 31 декабря 2021.

Общая выручка составила 963,6 млн долл., увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка от продуктовых продаж составила 378,9 млн долл., что на 31% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Доход от услуг составил 584,7 млн долл., с ростом на 27% .

Объем заказов (billings) увеличился в годовом сравнении на 36% до 1,31 млрд долл.

Общая выручка за весь год составила достигла 3,34 млрд долл., увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом.

Доход от продуктовых продаж составил 1,26 млрд долл., что оказалось на 37% выше по сравнению с прошлым годом, по услугам - рост на 24% до 2,09 млрд долл.

«В 2021 году рост доходов ускорился на 29%, после трех лет подряд с ростом доходов на 20% и более  – отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании – Учитывая наш надежный портфель заказов и сильную динамику бизнеса, мы ожидаем еще несколько лет уверенного роста, так как Fortinet хорошо позиционирована для решения задач на рынке, объем которого составляет 174 миллиарда долл.».

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