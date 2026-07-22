Samsung представляє оновлену лінійку складаних смартфонів: Galaxy Fold8 Ultra, Fold8 і Flip8

22 июля 2026 г., 17:35

+11

голос Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про вихід нової серії складаних смартфонів, яка пропонує три різні варіанти використання пристроїв: оновлений базовий Galaxy Fold8, потужний Galaxy Fold8 Ultra та компактний Galaxy Flip8.



«Ми відкриваємо нову сторінку в історії складаних пристроїв завдяки нашій найповнішій на сьогодні лінійці, розробленій, щоб бути зручною для щоденного використання та достатньо потужною для майбутнього розвитку», - зазначив ТМ Ро, генеральний директор і керівник підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics.



Модель Galaxy Fold8 створена для комфортного споживання контенту. Вага пристрою становить 201 г, що робить його найлегшим у серії Fold. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4 800 мА·год.



Зовнішній дисплей моделі з співвідношенням сторін 10:16 зручний для швидких завдань, а внутрішній екран 4:3 адаптований для читання, ігор та перегляду відео. Максимальна яскравість досягає 3 000 ніт.



Нова титанова конструкція Flex Titanium зменшує помітність лінії згину та підвищує надійність дисплея.



Дві камери по 50 Мп (ширококутна та надширококутна) підтримують функцію подвійного фільмування та автоматичне відстеження об'єкта My FanCam.





Флагманський Fold8 Ultra поєднує стандарти лінійки Ultra зі складаним формфактором. У розкладеному стані його товщина становить 4,1 мм, вага - 215 г, а діагональ основного екрана - 8,0 дюйма.



Пристрій працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, має акумулятор на 5000 мА·год та підтримку швидкої зарядки 45 Вт. Покращена система охолодження містить на 7% більше графіту.



До складу камери входить основний модуль на 200 Мп з розширеним HDR та нова 50 Мп ультраширококутна камера для макрознімання. Підтримується оновлений режим «Нічна зйомка», запис відео у 8K з кодеком APV та підтримка Cine LUT.



Galaxy Flip8 розроблений для швидких взаємодій та самовираження. Пристрій важить 180 г, а його товщина у розкладеному стані складає 6,1 мм.



На зовнішніму екрані інтерфейс FlexWindow інтегровано з Galaxy AI. Інформаційна панель Now Brief виводить актуальні сповіщення, а Gemini Intelligence дозволяє керувати функціями за допомогою бічної клавіші або голосу.



Можливості фото передбачають камеру на 50 Мп з алгоритмами ProVisual Engine, режим Flex для фільмування без рук, систему «Суперстабілізація» з горизонтальною фіксацією та дзеркальний режим FlipShot.





Штучний інтелект у новій лінійці адаптовано під складані екрани.



Now Brief та Now Nudge аналізують розклад та пропонують контекстні дії під час листування.



Gemini Intelligence підтримує автоматизацію дій у понад 40 застосунках, дозволяючи обробляти текстові запити, скриншоти та голосові команди.



Система Samsung Knox захищає дані на рівні чипа. Панель керування активністю AI в One UI 9.0 дозволяє відстежувати всі автоматизовані процеси в єдиному вікні.





В Україні відкрито передзамовлення на нову лінійку. Покупці складаних пристроїв отримують 6 місяців безкоштовного доступу до Google AI Pro та 5 ТБ у хмарному сховищі. Також оновлено сервіси Smart Switch та Quick Share для спрощеного переносу даних з iOS.



Офіційні ціни:



Galaxy Fold8 Ultra: від 90 999 грн (256 ГБ) до 117 999 грн (1 ТБ)

Galaxy Fold8: від 81 999 грн (256 ГБ) до 108 999 грн (1 ТБ)

Galaxy Flip8: від 55 999 грн (256 ГБ) до 64 999 грн (512 ГБ)

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI