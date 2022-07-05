Про проєкт IT@WAR

5 июля 2022 г., 17:41

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Перші три місяці війни майже кожен тиждень я готував невеликі оповідання як ІТ-бізнес і ІТ-служби працюють у цих складних умовах - з цього вийшов проєкт [email protected]

Але ситуація складається так, що з початку червня я вже у ЗСУ, тож в моєму житті саме @WAR зараз переважає [email protected]

Маю велику надію, що це тимчасові зміни й після нашої перемоги я зможу повернутися до тих справ, якими займався у мирний час, до звичного IT-життя. Але тим часом проєкт «[email protected]» не закрито, публікації продовжуватимуться й вже наступні пости готуються редакцією.

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