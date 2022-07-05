Про проєкт IT@WAR

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Перші три місяці війни майже кожен тиждень я готував невеликі оповідання як ІТ-бізнес і ІТ-служби працюють у цих складних умовах - з цього вийшов проєкт [email protected]
Але ситуація складається так, що з початку червня я вже у ЗСУ, тож в моєму житті саме @WAR зараз переважає [email protected]
Маю велику надію, що це тимчасові зміни й після нашої перемоги я зможу повернутися до тих справ, якими займався у мирний час, до звичного IT-життя. Але тим часом проєкт «[email protected]» не закрито, публікації продовжуватимуться й вже наступні пости готуються редакцією.
- [email protected] ІТ-служба на війні. Нафтогаз
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. “Навігатор”
- [email protected] ІТ-служби на війні. ТерраФуд
- [email protected] ІТ-служби на війні. ПУМБ
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. ІТ-Enterprise
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. White Sales
- [email protected] ІТ-служби на війні. Держпродспоживслужба
- [email protected] ІТ-служби на війні. НЕК «Укренерго»
- [email protected] ІТ-ринок у 2022
- [email protected] ІТ-служби на війні. ОККО
- [email protected] IT бізнес після війни. Хмари
- [email protected] ІТ-служби на війні. Synevo
- [email protected] ІТ-служби на війні. БРСМ Нафта
- Ми маємо зробити це. Після перемоги
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. Стійкість
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. Хмари
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. Дистриб'ютори
- [email protected] ІТ-бізнес на війні. Cisco
- [email protected] ІТ-бізнес на війні
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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