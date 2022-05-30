30 мая 2022 г., 18:58

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Сьогодні в нашій рубриці [email protected] продублюю офіційне повідомлення Нафтогаз про те, як у військовий час працює її ІТ-департамент, яким керує Олександр Баранчук. Без жодного сумніву вони молодці, як і інші герої нашого опору!

Робота під обстрілами, в бункерах, встановлення Starlink, небезпечні відрядження з оточеного Києва, побудова нової системи життєдіяльності Нафтогазу та допомога ЗСУ - все це про наших героїв ІТ-департаменту в рубриці #ЛюдиНафтогазу.

24 лютого. Перший шок і усвідомлення, що почалась війна. Керівник ІТ-команди Нафтогазу Олександр Баранчук провів екстрену зустріч з колегами. ІТ-фахівці готувалися до різних сценаріїв, був розроблений план дій на випадок небезпеки. Але війна - це нова реальність, де багато викликів, які потрібно вирішувати у стислі терміни. Тож звірили кроки оперативних дій і, передусім, розпочали резервне копіювання всієї необхідної інформації у захищене мережеве сховище.

Вадим Сябро, менеджер з підтримки робочих місць, через кілька годин після початку війни приїхав з сім’єю в офіс, провів невідкладні роботи і лише після цього вивіз рідних у безпечне місце.

Під час обстрілів Києва до офісу компанії для налаштування техніки їздив головний фахівець з підтримки робочих місць Макисм Лоза.

Евгений Миклухин, менеджер з підтримки інформаційних систем центру обробки даних, під час атак на Київ вивіз систему з резервними копіями даних. Дорогу в 600 км Євген подолав з купою пригод за 2 дні.

Перші два тижні війни наші спеціалісти працювали цілодобово. Для налагодження роботи нових локацій Нафтогазу на території західної України будували процеси «з нуля».

«І все це - під постійні звуки сирен, в бункерах. Але найголовніше - у нас були мотивовані працівники, тож все запустили максимально швидко», - розповідає Олександр Кравченко, керівник групи інформаційно-технологічного забезпечення.

Перший термінал супутникового інтернету Starlink встановили 1 березня. Такого досвіду в ІТ-спеціалістів Нафтогазу не було, а станом на 10 травня наші герої розгорнули вже вісім терміналів від Ілона Маска.

Останній встановлювали разом з департаментом інформаційної безпеки за екстремальних умов: термінова важлива нарада онлайн, інтернету немає, а ворожі обстріли є. Наші ІТ-маги на висоті 40-50 метрів (уявіть десятиповерхівку) всього за 15 хвилин встановили модем Starlink.

В розпал бойових дій щодня працював і головний фахівець Віктор Кіценко. На щастя, з Віктором все гаразд.

Дмитро Столяров, начальник відділу підтримки робочих місць, в екстреному порядку організував видачу ноутбуків на тимчасових локаціях компанії, аби працівники змогли виконувати свої обов’язки.

Нічого б не вийшло без співпраці з директором Нафтогазобслуговування Оленою Задніпрянець та її підлеглими. Нові офіси компанії забезпечені всім необхідним обладнанням.

Керівник відділу супроводу телекомунікаційних систем Юрій Коропець швидко налаштував резервну хмарну інфраструктуру та виконав перенесення критичних серверів.

ІТ-спеціалісти завжди допомагали колегам, які працювали віддалено. Найчастіше це робив менеджер Максим Вадан, який також допомагає нашим колегам локально у одному з офісів компанії.

Деякі наші ІТ-спеціалісти працювали у перервах між чергуваннями в теробороні. Їхні імена не називаємо, але знаємо і безмежно вдячні.

Крім цього, наш ІТ-департамент підготував техніку (ноутбуки та принтери) для передачі ЗСУ: зробили профілактику та встановили програмне забезпечення, якого потребували військові.

«Від нас зараз багато залежить. Наприклад, якби не якісна та своєчасна ІТ-підтримка, багато міжнародних перемовин керівників компанії могли б не відбутися через технічні зброї, тож робимо усе можливе і неможливе для стабільної роботи компанії та її працівників», - говорить менеджер з підтримки робочих місць Денис Лук’янець.

Ключові завдання, над якими зараз працює наш ІТ-департамент - підтримка налаштованої роботи та протидія зовнішнім загрозам.

«Ми живемо і працюємо у дуже нестабільний час, тож я дуже радий, що можу покластися на свою команду на 100%, - підкреслює Олександр Баранчук. - Усі мої працівники в строю 24/7 та готові виконувати найскладніші завдання. Пишаюся своєю командою».

Від кожного з нас зараз залежить, як швидко настане перемога та як житиме країна в цей скрутний час, як ми подолаємо труднощі. Підтримуймо одне одного і не забуваємо дякувати колегам за відданість справі, розуміння та готовність допомогти

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист