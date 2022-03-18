Ми маємо зробити це. Після перемоги

18 марта 2022 г., 17:47

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Друзі, знаєте, що ми маємо обов'язково зробити після перемоги над руснею?

Нам дадуть багато грошей на відновлення. "План Маршала" для України. Репарації московії. Допомога з боку МВФ, ЄС, США та багатьох інших країн. Після нашої перемоги в країні розпочнеться масштабне будівництво, яке забере роки. Багато що доведеться відбудовувати з нуля, у тому числі ІТ-інфраструктуру. Це буде колосальний обсяг робіт і кожен захоче прикласти до цього руку та знання. Ми обов'язково зробимо це. Відновимо, створимо, побудуємо, полагодимо. Це буде чудовий час! Але, будь ласка… «Велике Крадівництво» не має повторитись!

Після перемоги ми всі знову матимемо шанс бути чесними із самим собою і нам усім, хто залишиться живим, потрібна нульова толерантність до корупції. Заради тих українців, які загинули та ще загинуть у цій священній визвольній війні. Заради тієї дівчинки з Бучі, яка залишилася без руки. Заради всіх загиблих під артобстрілами у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, Волновасі, Мелітополі, інших міст та селищ. Заради всіх дітей, які залишилися без батьків, без домівок. Заради солдатів, офіцерів, бійців тероборони, волонтерів, які віддали життя за нашу свободу. Вони всі дивитимуться на нас зверху з надією, що ми не забудемо, не пробачимо, не здамося, не підемо на компроміс зі своєю совістю, не мовчатимемо, не закриватимемо очі на факти корупції. Але ми також маємо це зробити заради наших дітей, заради майбутніх поколінь українців, заради тих, хто залишився жити!

Корупція вбиває, так само як і снаряди. Це ракова пухлина економіки, яка швидко дає метастази, якщо імунна система спить. Про це треба говорити вже зараз. Поки що на піку всіх наших почуттів знаходяться біль втрат, ненависть до ворога та усвідомлення того, що життя будь-якого маленького чи великого українця – найцінніше, що ми маємо! Решта — другорядне.

Я не знаю, як складеться доля політиків, які зараз при владі. Нині не часі про це говорити. Так, і власне, немає різниці ХТО, якщо є сильне та високо мотивоване громадянське суспільство, яке не дасть ЇМ використати жодну лазівку для махінацій. Я впевнений, що ми зараз мотивовані як ніколи, і ми маємо все, що для цього потрібно. А це всього дві прости речі: бажання + знання.

До війни вважалося, що у таких наукомістких сферах, як ІТ, дуже важко ідентифікувати корупційні схеми. Це не правда. Просто ми самі своєю мовчанкою заохочували ЇХ. Знали й про Ощадбанк, і про Нафтогаз, і про КМДА, і багато інших. Знали та мовчали.

Мовчали, бо не було 100% доказової бази. Нам казали: "Дайте докази!" ОК, друзі. Тепер буде інакше. Ми обговорюватимемо кожен кейс на відкритих майданчиках. Витягуватиме назовні кожен такий паскудний випадок. Й кожен випадок непрофесійності чиновників, хай навіть це цілий міністр. Ми будемо препарувати їхні хитро-дупі схеми й виставляти всім на показ, тим більше, що всі вони досить примітивні. Думаю, у нас вистачить експертизи, щоби розібратися. А якщо не вистачить – ми покличемо вас Разом перемелемо цю заразу!

Тож, "Корупція, йди на..уй!" а ми працюємо далі!

З любов'ю до України та усіх українців!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист