IT@WAR. ІТ-ринок у 2022

3 апреля 2022 г., 18:22

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Україна переможе. У цьому немає сумнівів. Але будемо чесними – не всі доживуть до цього дня. І це не тільки про людей, а й про бізнес також. У тому числі ІТ-бізнес і ті, для кого він є замовником.

ІТ-ринок - всі, хто обслуговує внутрішній попит на ІТ. Тобто це не аутсорсери. Тому ІТ-ринок – похідна економіка, а динаміка його схлопування дорівнює падінню ВВП, помноженому на мультиплікатор від двох до трьох. Ми це проходили у 2009 та 2014. У 2022 році наслідки будуть схожі, тільки ми падаємо вже із заздалегідь меншою вершини, ніж у 2008: тоді ринок був на піку - 3.5 млрд. дол, а торік – трохи більше 1.5 млрд. Тож, у нинішньому році він навряд чи перевищить 1 млрд. і чим раніше ми це приймемо як нову реальність, тим краще.

Є передчуття, що військові дії «переростуть» у заморожений конфлікт на кордоні з окупованою частиною України на Сході-Півдні, який тлітиме доти, доки у Мордорі не зміниться влада. Якийсь варіант «АТО 2.0», але з постійною загрозою ракетних обстрілів всієї території країни. За такого сценарію зруйнована війною економіка України продовжуватиме страждати, у т.ч. через високі ризики для інвесторів. А ще сюди можна додати вкрай низькі управлінські здібності нинішньої влади помножені на жагу до "великого крадівництва" й стає ще тривожніше. Тож бізнесу доведеться йти на непопулярні рішення – починаючи від скорочення персоналу та ЗП, аж до зупинки чи припинення діяльності. Власне, те, що вже зробили Розетка, Нова Пошта, Алло та багато інших.

Бізнеси, в яких останні 25 років працював я – журналістика та ринкова аналітика – обслуговують ІТ-ринок. Тобто, це друга похідна від економіки. Ці бізнеси виробляють 100% інтелектуальний нематеріальний продукт. В обох випадках ключовими умовами його якості є креативність (здатність створювати) та експертиза (навички, знання, зв'язки), а їх носіями є люди. На жаль, в Україні нематеріальні продукти завжди вважалися менш цінними, ніж матеріальні. Щоб переконатися, досить поглянути на структуру ринку ІТ, де на частку Hardware завжди припадало понад 80% (на відміну від 40-50% у розвинених країнах). У періоди економічних потрясінь ця диспропорція ще більш виражена. На жаль, повага до інтелектуальної праці та розуміння важливості креативної економіки – цьому нам ще належить навчитися. Так, прогрес є. Але він настільки малий, що все ще більше нагадує похибку, ніж тренд.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист