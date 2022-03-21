21 марта 2022 г., 19:27

+11

голос Tweet

Сьогодні, як і в роки WW2, другий фронт у нас у тилу. Очевидно, що ця вітчизняна війна не закінчиться швидко й країні необхідна діюча економіка та бізнес, який забезпечує її функціонування. Без цього наша перемога настільки ж неможлива, як і без добре мотивованої армії.

До війни ми часто говорили про те, що інформаційні технології стали невіднятною частиною бізнесу, його нервовою та/або кровоносною системою. Без ІТ сьогодні не може функціонувати жоден бізнес, навіть найменший. І люди, які сьогодні забезпечують працездатність інформаційних систем на підприємствах, мабуть, такі ж цінні, як і оператори ЗРК/ПТРК. А CIO я поставив би на рівень начальника штабу. Тому, заради справедливості, поряд з успіхами нашої армії в знищенні орків, варто кілька слів сказати й про те, чим сьогодні зайняті ІТ-служби, як вони допомагають країні вистояти до нашої перемоги.

Сьогодні хочемо розповісти вам про БРСМ-Нафта, де ІТ-департаментом керує Вячеслав Шевчук.

До війни "БРСМ Нафта" об'єднувала понад 200 АЗК. Сьогодні працює приблизно 70% із них, у тому числі сім у Харкові (!). Але ж статистика змінюється кожного дня. Мережа заправляє як комерційний транспорт, та й допомагає військовим – з початку війни заправили техніки ЗСУ та ТРО вже понад 153 тис. літрів.

Основна складність роботи ІТ була викликана раптовістю змін. Найсильніший удар припав на підтримку першої лінії, а також на підтримку АЗК. У перші дні війни були проблеми з лінійним персоналом на АЗК, було багато ротації. Одні люди просто не виходили на зв'язок кілька днів, інші не могли впоратися із шоком. Однак, перша лінія швидко адаптувалася, оскільки вони знаходяться в постійній комунікації з людьми, тут велике навантаження і багато різноманітних завдань. Складніше було з розробниками - їм набагато важче зосередитися на роботі, адаптація пройшла тільки через тиждень. Проте сьогодні всі співробітники ІТ служби працюють.

Були випадки втрати службових ноутбуків, на яких необхідно було робити віддалене блокування облікових записів, а потім налаштовувати доступ співробітникам на їхніх домашніх системах. На щастя, у підприємства є невеликий запас ноутбуків, і втрати змогли замінити. Взагалі за час воєнних дій жодного обладнання поки що не купували, оплачуються лише послуги, вноситься передплата за сервіси. На щастя, всі критичні бізнес-процеси та програми знаходяться в закордонних хмарах. Таким чином, компанія заздалегідь мінімізувала ризики.

Що не встигли зробити? На жаль, не встигли запустити внутрішній мобільний додаток компанії, насамперед для комунікації (було заплановано на травень). Сьогодні з ним було б набагато легше. Працюють над цим.

Кібербезпека. Встигли до війни реалізувати проєкт із захисту периметра, робочих станцій, запровадили засоби моніторингу активностей. На щастя, спеціалізованих атак на компанію не було.

Очевидно, що ІТ-стратегія зараз потребує перегляду, оскільки змінилися бізнес-завдання. Наприклад, суттєво змінилася транспортна логістика – тепер тут потрібно враховувати всі можливі ризики для кожної АЗС аж до того, скільки саме палива доставлятиме на кожну з них, та кожного відрізка шляху, особливо з урахуванням великої кількості блок-постів. Також необхідно регулярно та оперативно вносити зміни до додатка BRSM Plus. Сьогодні БРСМ Нафта перейшла до тижневого планування, працює, як і вся країна, без вихідних. У двох словах, ІТ стратегія дуже проста – забезпечити, щоб компанія працювала і далі!

Обов'язково переможемо!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист