10 марта 2022 г., 16:13

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Вчора поговорив із колегами з HPE (Софела), Dell EMC, IBM. Ось коротке зведення

Бізнес на Росії та Білорусі. У всіх трьох вендорів приблизно однакова позиція на поточний день: постачання припинені, хмарні та сервісні контракти у процесі припинення. Проте офіси не ліквідовані, тривають юридичні консультації. Є інформація, що співробітники рос офісів поки що відправлені у відпустки.

Хочеться сподіватися, що врешті-решт будуть ліквідовані й самі офіси (хоча це малоймовірно), але і без цього ефект є. Максимально швидкі та найболючіші наслідки санкцій – припинення сервісних контрактів (набуде чинності до середини березня). А це вся банківська система, нафтова галузь, державні структури, залізниця, велика інфраструктура. Загалом, має бути дуже боляче і це чудово! Перехід на альтернативні (Китай) рішення займе місяці (якщо не роки). Хмари теж не варіант - наприклад, AWS більше не підключає нових клієнтів, а локальні провайдери не мають достатніх ресурсів і необхідних сервісів.

Бізнес в Україні. Спочатку компанії активно займалися передислокацією частини співробітників у безпечні регіони. Проте, більшість інженерів залишилася на місцях, підтримка українських замовників триває в режимі 24/7. Відзначається великий попит на інфраструктурні рішення (сервери, СЗД, мережеве обладнання). Замовникам роздали все демо-обладнання, розпродали все що було на складах і тепер зайняті питаннями логістики в нових умовах, і тут є складності. Проте, компанії обіцяють, що вже найближчим часом постачання розпочнеться. Необхідне українським замовникам (у пріоритеті – держ структури, силовики, банки) обладнання шукають на складах європейських дистриб'юторів.

Значно зріс попит на хмарні рішення. Наприклад, IBM надала українським клієнтам безплатний доступ до IBM Cloud. Інженери допомагають із міграцією.

На жаль, війна оголила ключову проблему критичної інфраструктури – катастрофо-стійкість. Більшість замовників не розраховували на такий поворот подій, навіть розміщували датацентри в одному місті, недооцінювали можливості хмарних рішень. Думаю, після війни підходи до побудови ІТ-інфраструктури будуть серйозно переглянуті. Роботи всім вистачить.

Далі буде!

Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист