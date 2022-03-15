15 марта 2022 г., 19:49

0

Tweet

Друзі, український ІТ-бізнес працює, підтримує економіку країни та демонструє небувалу стійкість! Ось вам маленький приклад.

Компанія Oberig it. Усі співробітники працюють, ніхто не звільнений. Щоб підтримати людей та країну 25 лютого виплатили ЗП за лютий та одразу аванс за березень (з усіма податками) плюс заплатили податок на прибуток. Вся українська команда залучена у роботі з офісами у Казахстані, Грузії, Баку та Молдові. При цьому в Києві залишилися лише двоє, решта на Західній Україні та у Польщі. Планується відкриття представництва у Польщі та запуск бізнесу у Румунії, де ще минулого року було виконано підготовчу роботу. Діє низка волонтерських активностей, багато заплановано в онлайн-маркетингу.

Завдання щонайменше: протриматися без втрат у команді, залучити інвестиції з Польщі та Румунії. Звідти є пропозиції, люди вражені стійкістю українського ІТ-бізнесу.

Боремося з російськими каналами продажів у СНД. Якщо з санкціями щодо РФ все ясно, то в СНД багато дистриб'юторів та інтеграторів з РФ різко перевзулися і тепер вони «кіпріоти», «мальтійці» і навіть «українці». Тому ми ведемо роботу з вендорами з глобальної де-авторизації таких хамелеонів.

В Україні попит на рішення у сфері кібербезпеки є, хоч і мало. Продаються підписки Adobe. Усі вендори у нашому портфелі готові надавати пільги для українських замовників. Зокрема, запущено програми FUDO (3 міс безплатно) та Tenable (сканер Nessus). Ну, й безумовно, наші спеціалісті беруть участь в активностях українських кібер-військ.

Йдемо далі!

Все буде Україна!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист