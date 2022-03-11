11 марта 2022 г., 17:33

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Позиція Cisco дуже важлива задля нашої перемоги - компанія контролює від 60 до 80% ринку мережного обладнання, а в об'єктах критичної інфраструктури її частка майже 100%. І ось що ми дізналися з перших вуст.

Бізнес на Росії та Білорусі. Не просто зупинено відвантаження та роботу офісів, але також протягом доби миттєво відключено доступ до ресурсів Cisco для всіх співробітників. Підтримка обладнання Cisco повністю зупинена, фонд запчастин обмежений та швидко закінчиться, будь-які збої замовники будуть змушені ліквідувати самостійно, і все це рано чи пізно призведе до падіння мереж. Причому, на Росії у Cisco були такі великі сервісні контракти, що під них створювалися спеціалізовані команди. Загалом, для Мордору навіть невелика зупинка підтримки Cisco буде дуже болючим ударом! Тож, як бачимо, в Cisco працюють справжні бандерівці.

Бізнес в Україні. З початком військових дій Cisco надала безплатний доступ українським замовників до величезної кількості своїх сервісів та софту, включаючи Webex, Umbrella, рішення cybersecurity та ін. Крім того, на 6-12 місяців автоматично та безплатно продовжуються всі сервіси, підписка на які закінчилася або закінчується найближчим часом. Дуже багато робить компанія і для сфери кібербезпеки в режимі нон-стоп 24/7 - і проєкти, і консультації. На відміну від рашки усі сервісні інженери в Україні працюють, плюс підключається підтримка з інших європейських офісів.

Так, є складнощі із логістикою. Фактично зараз кожне замовлення обробляється у ручному режимі. З іншого боку, проблема з оплатою замовлень, валюту зараз можна купити лише під гуманітарку та оборонні потрібні. Проте компанія працює над цими питаннями разом з дистриб'юторами!

Все буде Україна!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист