20 мая 2022 г., 11:39

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Сьогодні хочу вам розповісти ще одну історію, яка надихає. Як і багато попередніх, вона про людей з ІТ, про їх віру в Україну, про надію на майбутнє, солідарність, відповідальність, ну і про Never Give Up! звісно, теж.



Отже, сьогодні мова про найбільшого виробника ПК в України - компанію “Навігатор”. До війни на своєму виробничому майданчику у Гостомелі компанія щорічно збирала десятки тисяч комп'ютерних систем під маркою Impression, причому у 2021 їх було вже понад 40 тис. Але війна за один день зруйнувала бізнес, що створювався понад 25 років: виробничо-логістичний комплекс загальною площею 5000 кв.м. опинився в окупації та був повністю знищений. Те, що від нього лишилося, можете побачити на відео.

Окупанти зайшли на територію складів у Гостомелі ще першого дня, 24 лютого. Спочатку наш комплекс їх не цікавив, але, через якийсь час, виявивши, що на складі знаходяться дорогі комп'ютерні комплектуючі (відеокарти, процесори, SSD та DRAM), командування окупантів вирішило зайнятися мародерством. Підігнали кілька КАМАЗів, усе найцінніше завантажили та відвезли у бік Білорусі, а перед відступом, наприкінці березня, просто підпалили будівлю, аби замінити сліди крадіжки. Тільки нашого обладнання згоріло більш ніж на 2 млн дол. При цьому страховка не покриває збитків від воєнних дій. Страхові компанії пропонують подавати на репарацію державі з виплатою після закінчення війни. Але ж ми розуміємо, що навіть якщо компенсацію й буде виплачено, то це займе роки.



По суті, відновленню нічого не підлягає. Тобто ми зараз стартуємо практично з нуля. Виробництво перевели до Києва, три тижні відроджували, налаштовували та наприкінці квітня запустилися. На сьогодні наші потужності вже дозволяють випускати до 2500 ПК/міс. На жаль, у зв'язку з перенесенням виробництва та з метою скорочення витрат довелося звільнити близько 40% персоналу, в основному це працівники, які проживають у Гостомелі та прилеглих районах.



Поступово відновлюємо зв'язки з рітейлом, з корпоративними клієнтами, але частину замовлень, отриманих ще до початку війни, довелося скасувати та повернути гроші замовникам, оскільки оплачений товар був знищений, а зробити новий на цей час неможливо. Поступово ринок оживає, з'являються тендери для придбання ПК, але вони переважно проходять за спрощеною процедурою, т.к. у замовників часто немає можливості зібрати повністю тендерний комітет, немає часу на тривалу процедуру. Також є замовлення коштом міжнародних спонсорів, благодійних організацій. На жаль, попит на комп'ютери впав у рази, але ми сподіваємося на швидке зростання одразу після закінчення військових дій.



Чи є майбутнє у десктопів? Ми в цьому абсолютно впевнені, інакше б не стали вплутуватися в цю історію ще раз. По-перше, це високопродуктивні системи для бізнесу та державних структур. По-друге, медицина, де є специфічні вимоги. По-третє, освіта, особливо з огляду на те, що скоро почнуть відновлювати школи. По-четверте, рітейл, в якому 90% продажів десктопів складали саме геймерські системи з дискретною графікою і в порівнянні з аналогічними мобільними, вони завжди суттєво виграватимуть у ціні та продуктивності.



Наразі безумовно у запитах переважають мобільні комп'ютери. Високий попит на них викликаний терміновою необхідністю забезпечити працівників віддаленими робочими місцями. Але, як і під час COVID-19, це тимчасова хвиля, насичення станеться досить швидко. Однак, поки є попит, ми пропонуємо партнерам та клієнтам ноутбуки А-брендів. Випуск власних портативних ПК зможемо почати не раніше середини літа, тому що всі компоненти для їх виробництва згоріли, а нові постачання ще в процесі оформлення.



На сьогодні є дві ключові проблеми для всіх – логістика та оплата закордонних замовлень. Раніше ми багато імпортували самі із Китаю. У квітні, після того, як ми відновили діяльність, китайські постачальники вимагали 100% передоплати для відновлення відвантажень, але після переговорів ми знайшли компроміс хоча б стосовно тих замовлень, які були розміщені до 24 лютого. А от із новими поки що є складнощі, оскільки термін виробництва компонент становить 45-90 днів плюс доставка в Україну тепер збільшилася мінімум до 60 днів, тож сукупно це становить 105-150 днів. Проте, згідно з постановою НБУ, що вийшла вже під час війни, якщо ти купив валюту та розрахувався з постачальником, то протягом 90 днів товар має бути в України, інакше – штрафні санкції. Тому зараз ми шукаємо шляхи виходу із ситуації, варіанти оптимізації логістики та, сподіваюся, до кінця травня це питання теж вирішимо. На щастя, більшість компонентів для виробництва десктопів є в Україні в достатньої кількості, на складах дистриб'юторів, оскільки попит на комп'ютери низький. Ну, і в разі потреби, ми можемо купувати товар у європейських дистриб'юторів та партнерів.



Жодних прогнозів поки не робимо. Спочатку це взагалі був шок для всіх нас, коли ми наприкінці березня приїхали до Гостомелю і побачили, що залишилося від нашого комплексу. Думали, що із цим робити: закрити компанію чи відновити. Вирішили спробувати запустити бізнес – досвід, технології та кваліфікований персонал у нас є, як і довіра клієнтів та постачальників. Крім того, від нашого бізнесу залежить життя десятків співробітників та їхніх сімей, ми забезпечуємо їх роботою та доходами. Тож, думаємо, все вийде. Віримо в Україну!



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P.S. Таких прикладів відродження зруйнованого бізнесу в Україні багато. І після 2014 року, й особливо зараз. Мене вони заряджають позитивом, надають силу, мотивують. У такі моменти розумієш, наскільки ми ментально та духовно близькі та єдині, і наскільки сильні від усвідомлення зв'язку кожного з кожним. І, знаєте, після таких історій вже зовсім по-іншому дивишся на продукцію, яку випускає компанія. Адже в ній частина нашої з вами сили!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист