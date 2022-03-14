14 марта 2022 г., 18:06

+11

голос Tweet

Війна підняла публічні хмари на новий рівень: тепер це вже не альтернативний спосіб доставлення ІТ-послуг, а основний, ну, або, як мінімум, рівноцінний з приватними хмарами, розміщеними у власному ЦОД. Щобільше, після Постанови НБУ №42, тепер уже ніхто не дискутує про безпеку використання закордонних хмарних сервісів (https://bank.gov.ua/.../pro-vikoristannya-bankami...)

Отже, ось коротко, що нам вдалося дізнатися про роботу хмарних провайдерів у нинішніх умовах. Ми розмовляли з дистриб'юторами AWS та Google, а також з українськими провайдерами GigaCloud та Ucloud.

Бізнес на Росії та Білорусі. Раніше повідомлялося, що міжнародні провайдери (AWS, Azure, Google Cloud) зупинили укладання нових контрактів у країнах-агресорах. Проте обслуговування чинних клієнтів ніхто не припиняв і, швидше за все, не припинить. На жаль, надто великі втрати для бізнесу.

Бізнес в Україні. Для обслуговування міжнародних контрактів українським дистриб'юторам AWS/Google Cloud потрібна валюта, а доступ до неї на міжбанку для комерційних проєктів зараз заблоковано. Відповідно є проблеми з оплатою послуг, але компанії ставляться до цього з розумінням, погоджуються на відстрочення платежів. Постачальники (зокрема і локальні провайдери) відзначають різке зростання запитів на перенесення інфраструктури та (особливо) backup з боку нових та чинних клієнтів.

До речі, Veeam, рішення якої використовують для резервного зберігання та реплікації даних в хмарах, ще 4 березня оголосила про зупинку продажу в Росії та надання безплатного доступу до всієї лінійки продуктів для українських користувачів (https://www.veeam.com/blog/142834.html).

Серед українських хмарних провайдерів у виграшній позиції опинилися ті, хто має майданчики за межами країни (UCloud) або завчасно подбали про створення кластеру у Західному регіоні (Gigacloud). З початку війни їм вдалося перевести туди частину персоналу та устаткування, т.к. попит на ці майданчики виріс. Українські провайдери залишаються гнучкішими у питаннях оплати, і на відміну від багатьох європейських хостингових провайдерів (наприклад, як Hetzner) пропонують різні варіанти розстрочки (і в грн!).

Загалом можна сказати, що війна серйозно вплинула і вплине як на ринок інфраструктурних рішень (цікавість до хмар сильно зросла), так і на структуру ринку хмарних рішень. Цікаво буде порівняти динаміку після нашої перемоги!

Слава Україні!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист