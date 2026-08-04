ЕПОС та японська A1Data допоможуть відновити дані з носіїв, пошкоджених війною

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В Україні стартувала спільна ініціатива японської компанії A1Data та української ЕПОС, у межах якої власники носіїв інформації, пошкоджених внаслідок війни або пов'язаних із нею обставин, мають шанс безкоштовно відновити дані. Кампанія триватиме протягом серпня та охопить до 100 пристроїв, які будуть відібрані за результатами попереднього розгляду заявок.

Фізичне пошкодження накопичувача далеко не завжди означає остаточну втрату інформації. Водночас відновлення даних після механічних пошкоджень, впливу вологи, високих температур або інших наслідків надзвичайних ситуацій належить до найскладніших напрямів у сфері data recovery. У таких випадках звичайні програмні засоби вже не допомагають, а результат залежить від спеціалізованого обладнання, технологічних процедур і практичного досвіду роботи з пошкодженими носіями. Саме на такі випадки й орієнтована спільна програма A1Data та ЕПОС.

До участі приймаються жорсткі диски (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), USB-флешки, карти пам'яті та оптичні носії. Смартфони, планшети й магнітні стрічки до програми не входять. Після подання онлайн-заявки всі звернення проходитимуть попередній відбір. Організатори оцінюватимуть їх за кількома критеріями, зокрема соціально-економічною значущістю інформації, технічною можливістю її відновлення, відповідністю чинному законодавству та цілям дослідження, у межах якого реалізується проєкт.

Якщо заявку буде схвалено, заявника запросять передати накопичувач до Центру відновлення інформації ЕПОС у Києві для проведення діагностики. На цьому етапі визначається характер пошкоджень, оцінюється стан носія та потенційна можливість відновлення інформації. Лише після технічного аналізу ухвалюється рішення про подальшу роботу. Якщо відновлення можливе, носій буде передано до лабораторії A1Data в Японії, де виконуватимуться необхідні роботи. Після завершення процесу відновлені дані повернуть власнику. Організатори окремо наголошують, що позитивний результат не може бути гарантований, оскільки він безпосередньо залежить від характеру та ступеня пошкодження конкретного носія. Програма також не поширюється на дані військового призначення та інформацію, що підпадає під митні обмеження.

A1Data спеціалізується на відновленні даних із 1994 року та, за інформацією компанії, опрацювала понад 80 тис. випадків. Однією з особливостей таких робіт є те, що кожен носій фактично потребує індивідуального підходу. Залежно від типу накопичувача та характеру пошкодження процес може включати попередню діагностику, відновлення працездатності окремих компонентів, отримання доступу до носія та реконструкцію інформації. Саме тому відновлення даних після фізичних пошкоджень вважається окремою спеціалізованою сферою, яка суттєво відрізняється від програмного відновлення випадково видалених файлів.

Компанія зокрема спирається на досвід, отриманий після Великого східнояпонського землетрусу 2011 року. Тоді A1Data брала участь у відновленні інформації з великої кількості носіїв, пошкоджених унаслідок стихійного лиха. Робота з такими випадками дала їй практичний досвід відновлення даних після серйозних фізичних пошкоджень, який сьогодні використовується і в рамках української програми. Крім того, A1Data має сертифікацію ISO 27001, що підтверджує відповідність системи управління інформаційною безпекою міжнародним вимогам.

Українським партнером виступає компанія ЕПОС, яка працює на ринку відновлення інформації з 1993 року. Вона відповідає за приймання заявок, взаємодію із заявниками, первинну діагностику носіїв та організацію всіх процедур в Україні.

Кампанія реалізується в межах техніко-економічного обґрунтування, яке A1Data проводить у рамках проєкту ЮНІДО «Проєкт із зеленого промислового відновлення України шляхом передачі технологій та створення нових підприємств спільно з приватними компаніями Японії». Його метою є оцінка можливостей застосування японських технологій відновлення даних в Україні та перспектив їх передачі українським компаніям. Подати заявку можна через спеціальну онлайн-форму. https://forms.gle/sPQih6yNnd1fXNgn9 Приймання звернень може завершитися достроково після досягнення ліміту в 100 пристроїв.

У разі виникнення питань, звертайтеся до спільного відділу кампанії:

[email protected] (A1Data та ЕПОС).

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