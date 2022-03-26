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Владимир Поздняков

[email protected] IT бізнес після війни. Хмари

26 марта 2022 г., 15:31
+11
голос

Цей аналіз мав з'явитися наприкінці лютого. А за ним ще кілька аналогічних за різними сегментами українського ринку ІТ. Але війна… Війна помножила на нуль багато бізнесів, у тому числі наш. Але ми не сумуємо, адже головне, що ми живі, що Україна жива! Ми все відновимо. Ми це вже робили неодноразово. У 2009, 2014, 2020. Зробимо знову.

Отже, найважливіше по "хмарах". Ми переглянули методику оцінки бізнесу міжнародних хмарних провайдерів (MNC, в основному це AWS і MS Azure). Як було раніше: ми не враховували закупівлі аутсорсингових компаній, які хоч і перебувають здебільшого в Україні, але їхній основний бізнес знаходиться за межами нашої країни. Власне, свого часу на цьому наполягали українські провайдери, посилаючись насамперед на те, що такі закупівлі неможливо оцінити.

IT@WAR. IT бізнес після війни. Хмари

Почасти це правда: оцінити продажі AWS для українських клієнтів, більшість з яких – ІТ-аутсорсери, дуже складно, а сама компанія тримає ці цифри потай. Проте, за кілька останніх років ринок хмар в Україні значно зріс, і насамперед саме за рахунок зростання бізнесу MNC.

Наразі на них припадає понад 75% українського ринку Public Cloud і приховувати такий обсяг бізнесу вже неможливо.

По-перше, є інсайдери у самих компаніях.

По-друге, є оцінки обсягів закупівель великими аутсорсерами (такими як EPAM, SoftServe, Global Logic, Luxoft, Ciklum та ін.).

IT@WAR. IT бізнес після війни. Хмари

По-третє, є чудова статистика з розробників в Україні (дякуючи dou.ua), на основі якої нескладно провести оцінку споживання віртуальних машин. Загалом зараз у нашій хмарній аналітиці все це враховано. А як ви до неї поставитеся - залежить від ваших цілей. Якщо аутсорсери вам "заважають" - поділіть нашу оцінку AWS на три.

Далі буде!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+11
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