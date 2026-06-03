Про бенефіціарів свята AI

3 июня 2026 г., 17:35

NVIDIA традиційно вважають головним бенефіціаром буму штучного інтелекту. Проте не менш вражаючим є зліт виробників пам’яті, які раптово перетворилися на «мимовільних трильйонерів»:

З червня 2025 по червень 2026 року капіталізація NVIDIA зросла з ~$3,0 трлн до ~$5,2 трлн (+73%);

Micron Technology — з ~$140 млрд до ~$1,0 трлн (+614%);

SK Hynix — з ~$157 млрд до ~$1,09 трлн (+593%).

В абсолютних цифрах найбільше додала саме NVIDIA - понад $2 трлн ринкової вартості. Проте у відносному вимірі головними переможцями року стали виробники пам'яті - Micron та SK Hynix, які на тлі гострого дефіциту HBM та ажіотажного попиту з боку AI-інфраструктури зросли приблизно у 7 разів.

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