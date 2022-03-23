23 марта 2022 г., 16:34

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Друзі, продовжуємо розповідати вам, як працюють ІТ-департаменти українських компаній під час війни. Ну, і загалом, це погляд на бізнес очима українських CIO.

Але. Ще раз – чому це важливо? Війна не закінчиться швидко, а без економіки, що працює, країна довго не протягне. Ось чому, будь-який приклад повернення бізнесу до бізнесу такий важливий. Ви всі герої! Усі, хто працює, і тим самим наближає нашу перемогу. Я вас усіх люблю, дякую долі що знаю багатьох із вас та пишаюся Україною! Спасибі що ви є! Рухаємося далі!

Отже, найбільша в Україні мережа лабораторій Європейська медична лабораторія Сінево, яка є частиною шведського медичного холдингу Medicover, працює в Україні з 2007 року. На зв'язку – керівник ІТ-департаменту Віталій Світельскій.

Сінево, по суті, це рітейл-мережа, тільки в медицині. Пункти зі збору аналізів – це як мінімагазини, які продають послуги – збирають біоматеріал для досліджень та передають їх у лабораторії для виконання.

В Україні у компанії 8 лабораторій (Київ, Харків, Одеса, Вінниця, Дніпро, Львів, Чернівці, Херсон) та близько 350 відділень, з яких частина власні, та частина – франчайзі. Загальна кількість співробітників в Україні становить близько 3 тис, і для компанії головна цінність – це життя та безпека людей. Тому щойно виникла загрозу життю – зупинили роботу бізнесу та зайнялися евакуацією персоналу з гарячих точок.

У європейському офісі було створено спеціальну службу, яка займалася питаннями евакуації людей до Європи та на захід України, відкрито гарячу лінію, запущено спеціальний додаток «I Need Help». А коли питання з евакуацією було вирішено, на базі офісу Сінево на заході України був фактично створений штаб, де зосередився «кістяк» з менеджменту. Потрохи почали запускати лабораторії та відділення у тих регіонах, де могли забезпечити безпеку персоналу.

На цей час вже працюють близько 60 пунктів Сінево та близько 30 франчайзі. Але ключова проблема – логістика, на яку сильно впливають блок-пости та комендантська година, тому багато відділень поки що просто недоцільно відкривати.

За фактом законсервованими залишаються три лабораторії – у Харкові, Києві та Херсоні (знаходиться близько до зони бойових дій), але ми готові запустити їх у будь-який момент, щойно будемо впевнені у безпеці працівників. До речі, з огляду на ситуацію в країні майже місяць набір життєво-необхідних аналізів для всіх охочий ми робили безплатно.

Питаннями катастрофостійкості компанія перейнялася задовго до початку війни. Ми розглядали різні сценарії, у тому числі техногенні катастрофи, але не могли уявити такі великі воєнні дії із загрозою захоплення столиці. Проте, з боку ІТ свого часу було зроблено оцінку ризиків безперебійної роботи інформаційних систем та вжито необхідних заходів, тому технічно ми були готові до війни.

Наше обладнання фізично розміщено у двох українських дата-центрах. Але перед початком війни ми почали тестувати MS Azure, зробили бекапи даних, зберегли образи віртуальних машин та підготувалися до екстреної міграції у хмарне середовище.

Для розуміння потрібно сказати, що наша ІТ система складається з двох частин: front-end – це стандартні ІТ-рішення (офісні програми, Windows-машини), та лабораторна мережа зі спеціалізованим ПЗ, яке прив'язане до конкретного обладнання та спілкується з ним за певними шин даних. Тобто ландшафт медичної частини ІТ у нас досить складний та жорстко зарегульований специфічними вимогами. У цьому плані у компанії дуже мало гнучкості, але зараз ми вже готові у разі потреби швидко перенести всю медичну інфраструктуру та бізнес-середовище у хмару.

На жаль, через війну довелося зупинити деякі стратегічно важливі ІТ-проекти - мобільний додаток, персональний кабінет користувача, нову платформу e-commerce, самообслуговування зон терміналів. Причому найприкріше, що всі вони були практично на фінальній стадії. Зараз особливо не вистачає персонального кабінету користувача – цей сервіс був би дуже доречним, зняв би навантаження з персоналу та спростив би взаємодію з клієнтами. Але головне - ми зберегли ІТ-команду і щойно ситуація нормалізується, продовжимо розпочату роботу.

У плані кібербезпеки ще до війни було створено SOC у Варшаві, який обслуговує всю групу компаній, включаючи Україну. Причому особливий фокус був саме на нашу країну, оскільки передбачалося, що основна загроза та атаки виходитимуть із Росії. Як сканер компанія використовує рішення Qualys, а для захисту робочих станцій – SentinelOne.

Дуже мотивує, що топ-менеджмент надає підтримку всій українській команді та налаштовує на позитив, будучи впевненими, що ми не лише впораємося з усіма викликами, а й повністю відновимо бізнес в Україні. Більш того, ми припускаємо, що після війни з'являться нові можливості для бізнесу. Тому зараз наше завдання зберегти команду, щоб повернутися до повноцінної роботи по всій країні за першої ж нагоди.

Разом переможемо!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист