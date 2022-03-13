13 марта 2022 г., 10:51

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Сьогодні весь день спілкувалися із дистриб'юторами. На жаль, добрих новин мало, але й поганих нема - тільки декілька труднощів

Отже, крім складів, що опинилися близько до зони бойових дій, у постачальників сьогодні чотири ключові проблеми.

1) Персонал. Останні два тижні люди були зайняті забезпеченням власної безпеки та безпеки своїх сімей. Відповідно, навіть ті склади, які можуть працювати, залишаються закритими або працюють у дуже обмеженому режимі.

2) Логістика. Сьогодні фактично заблоковано постачання обладнання до нашої країни, оскільки страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, призначені для України.

3) Фінанси. Багато вендорів закрили кредитні лінії. Товар може відвантажуватися лише за передоплатою.

4) Валюта. Купити її на міжбанку можна лише для оплати гуманітарки чи оборонних замовлень.

Проте зараз дистриб'ютори разом із вендорами зайняті пошуком альтернативних шляхів доставлення товарів до країни і є надія, що найближчими днями тимчасове рішення буде знайдено.

З іншого боку, софт та послуги, що йшли через дистриб'юторський канал, доступні для продажу. Наприклад, це стосується хмарних послуг. Але про них наступного разу.

Все буде Україна!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист