22 апреля 2022 г., 11:43

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Війна – час втрат. У тому числі для бізнесу. Іноді жорстоких, гірких та безповоротних. Ми втрачаємо підприємства, заводи, склади, транспорт, інфраструктуру. Економіка руйнується з кожним днем. Однак у всіх у нас є непохитна впевненість у перемозі, яка дає сили не лише боротися з ворогом, але й в той же час займатися відновленням країни. Це надважливо! Бізнес адаптується, але разом із цим змінюються і його ІТ-вподобання. Крім того, змінюється ставлення до постачальників – патріотизм проявляється не лише у зовнішніх атрибутах, тепер це відчуття єдності нації, і у бізнес-відносинах люди все частіше надають перевагу українським партнерам та українським розробкам. Цей тренд надовго. Сподіваюся назавжди.

100% українська IT-Enterprise займає особливе місце в екосистемі автоматизації українських підприємств. Певним чином, вона була лідером руху Industry 4.0 в Україні. Крім того, компанія давно робила замах на вотчину 1С - середні та малі підприємства. Зараз IT-Enterprise, як і більшість українських бізнесів, зазнає складних часів. Але її власники та керівники – Олег Щербатенко та Алексей Щербатенко – вважають, що це ще й час можливостей.

Бізнес та війна

Перед війною бізнес IT-Enterprise активно розвивався, особливо з урахуванням зростання кількості міжнародних проєктів. Наприклад, 23 лютого було підписано великий контракт із компанією з ОАЕ. Причому він був не перший – у структурі доходів приблизно 30% припадало на міжнародних замовників, і ми планували розширення бізнесу на інші ринки у регіоні MENA. Та й в Україні до початку війни було дуже багато нових проєктів на фінальній стадії, які мали розпочатися у лютому-березні.

З початком вторгнення перші кілька тижнів ми про бізнес практично не думали: займалися ревокацією людей, підтримкою клієнтів для збереження їх баз даних, DDoS-атаками на ворога, гуманітаркою, бронежилетами, автомобілями для ЗСУ та ін. Приблизно 70% клієнтів одразу поставили проєкти на паузу, наш український бізнес упав у 20 разів, а перші заяви про те, що роботи треба продовжувати, з'явилися лише після 15 березня. На сьогодні ми оцінюємо падіння доходів в Україні приблизно на 70-80%.

До війни в компанії працювало близько 500 осіб, зараз – лише на 10% менше. Роботі з керівниками та членами команд, мотивації та комунікації приділяється дуже багато уваги. Проте люди по-різному реагують на ситуацію. Хтось виїхав та продовжує працювати віддалено. Є й такі, хто виїхав і не збирається повертатись – шукає роботу в Польщі, у Німеччині, або оформляє візу до Канади. Хтось повернувся до Києва, але через пережитий стрес працювати не може. Декого мобілізували або вони самі за своєю волею пішли до ЗСУ у перші ж дні війни.

Проєкти в Україні

З початку війни ми реалізували понад десять проєктів з обліку гуманітарки, всі – безплатно. Потім були замовлення від міжнародних фондів з управління логістикою, причому вони наполягли на оплаті робіт. Першого тижня війни зателефонували з «Укрзалізниці» і ми за три дні, працюючи великою командою по 24 години на добу, виконали для них проєкт із побудови системи казначейства, управління платежами, договорами та закупівлями для всіх військових адміністрацій. Робота у системі розпочалася з 6 березня.

Був один проєкт, що не відбувся, з паливною компанією. Ми підписали контракт, причому вони поспішали з виконанням, оскільки на роботі менше людей і менше витрат, потрібен був швидкий запуск. А наступного дня після початку робіт їх розбомбили.

Буває й таке, що керівництво замовника каже «починайте», але люди бояться виходити на роботу. Взагалі, замовники тепер хочуть дедалі швидше. Нам такі проєкти простіше виконувати, тому що і вимоги менш жорсткі, і проєкт в результаті виходить швидше та дешевше.

Безперечно, промисловість – найважливіший сегмент для нас. Але тут замовники сьогодні мають величезні проблеми, особливо в логістиці, тому більшість проєктів заморожені. Якогось відновлення ми очікуємо у квітні-травні – у півтора-два рази від того дна, яке спостерігалося у березні. Зараз поступово оживають ті, хто не був прив'язаний до відправки товарів морем і зміг переорієнтуватися на фури та залізницю – у них бізнес іде, працюють тисячі людей. І вони чудово розуміють, що для виробництва їм потрібен і облік, і планування.

Є проєкти у фінансовому секторі та з сервісними компаніями, хоч і не так багато. Розморожений проєкт з управління персоналом та зарплати в Райффайзен банк Аваль, йдуть проєкти в Укрексімбанку, Креді Агріколь Банку, Укрнафті, Укртатнафті, Megogo, компанії GlobalLogic. Продовжуємо роботи у Укрпошті.

Географія наших клієнтів охоплює всю країну, багато хто з них опинився в зоні бойових дій або навіть в окупації. Підприємства Укроборонпрому зазнають ракетних обстрілів, хлібозаводи примудряються працювати в зоні окупації, є клієнти в Новій Каховці, Херсоні, дуже багато у Харкові. Звісно, ми за них переживаємо. Один із замовників знаходиться в Сумській області, за 20 км від кордону з РФ, і нам йому навіть страшно було дзвонити.

Цікаво, що в перші тижні ми займалися ще й тим, що допомагали нашим клієнтам зберегти їх бази даних, адже втрата даних рівнозначна зупинці проєкту. Також з 24 лютого частина нашої команди (людей 50) DDOS'ять мордор. Нам не вистачало своїх обчислювальних ресурсів, і ми звернулися до вендорів. Oracle у той же день видала нам у безплатне користування свої хмарні ресурси, і потім запропонувала зробити аналогічне для наших клієнтів, які зіткнулися з проблемою перенесення інформаційних систем у безпечне місце. Багато хто з них скористався цією пропозицією.

Міжнародний бізнес

Дубайський замовник, з яким ми підписали контракт напередодні війни – Dubai Cable Company (Ducab, www.ducab.com). Це справді великий проєкт: п'ять заводів, найбільший постачальник кабельної продукції в Еміратах, а обсяг виробництва перевищує сумарний обсяг усіх кабельних заводів України. Ми стартували, проєкт іде, вже навіть пройшла оплата, і ми змогли завести гроші в Україну. Щоправда, спочатку було важко пояснити замовнику, що війна в Україні не вплине на нашу роботу. У результаті нам довелося виділити фахівців, які зараз постійно перебувають на підприємствах замовника (вони просто не встигли повернутись в Україну) і це зняло напругу.

Загалом ми фокусувалися на регіоні MENA (Middle East and North Africa), відкрили офіс в Єгипті, плануємо відкрити і в Дубаї. Ми вже виконуємо проєкти на двох великих заводах Єгипту, ведемо переговори з підприємствами в Саудівській Аравії, Омані, Туреччині. Наприкінці березня взяли участь у міжнародній виставці Cablexx 2022 у Каїрі – організували стенд на виставці та доповідь на конференції. Результати вже є.

Раніше, через величезне безперервне завантаження в Україні, нам не вистачало ресурсів для міжнародного бізнесу. Зараз у нас з'явилася можливість приділити цьому напрямку більше уваги. Інтерес до виробничих ERP та рішень Industry 4.0 на ринках MENA великий, адже компанії, які працюють там зараз, включаючи SAP та Oracle, більше сфокусовані на фінансових завданнях, на бухгалтерії, тож для нас у виробничому сегменті є великий потенціал.

Перспективи

Якщо раніше клієнти націлювалися на великі проєкти з цифрової трансформації, в руслі «Індустрія 4.0», то зараз їм потрібна буде просто точкова автоматизація, щоб швидко і дешево. Тому ми зараз інвестуємо у таки проєкти та нові програмні продукти, які ці базові потреби дозволять вирішувати меншою вартістю. Але ми також розраховуємо, що кількість таких проєктів перевищуватиме довоєнні показники, адже без автоматизації, без нормальної облікової та управлінської системи не буде ні відновлення, ні розвитку нових виробництв.

Наш майданчик SmartTender акумулює всі комерційні закупівлі та інтегрован у Прозорро, і ми бачимо, що закупівлі загалом по країні сильно впали. Якщо до війни з комерційних торгів у нас було до 10 тисяч відкритих торгів на день, то у березні – до тисячі. Словом, якщо говорити про перспективи промисловості, на наш погляд, вона впаде в два рази, якщо не більше. Ключове питання у тому, скільки триватиме активна фаза бойових дій. Якщо розтягнеться до кінця року, це буде руйнівно для всіх підприємств Південно-Східної частини країни, як з точки зору виробничих потужностей, так і з позиції людського потенціалу – компанії просто не зможуть зібрати людей, коли вони будуть потрібні. І релокація на Захід країни не рятує, не дає змоги повністю втекти від війни, адже туди теж прилітають ракети, руйнуючи заводи та вбиваючи людей.

З плюсів слід зазначити, що нас вже залучають у різні будівельні проєкти, ми бачимо активізацію індустріальних парків, промислових майданчиків на заході країни. Все це ще раз говорить про те, що війна відкриває можливості для тих, хто вміє швидко приймати рішення та ефективно їх реалізовувати.

Заміна 1С

Хороший шанс для нас – заміна 1С нашим продуктом "Майстер". Його продажі зростають і попит на такі рішення збільшуватиметься, головне, щоб ситуація стабілізувалася. Ми інвестуємо у цей напрямок, у його просування та функціонал. Якщо раніше «Майстер» включав бухгалтерію, фінанси, документообіг, кадри та зарплату, то зараз, після того, як до нас звернулися клієнти Бітрікс24, ми вже додали функціональність CRM. Перший проєкт із заміни Бітрікса на Майстер був виконаний ще на початку березня. Працюємо над перенесенням з IT-Enterprise до Майстер конфігурації для простого виробництва. Разом з тим, низка великих компаній, які використовують 1С, також звертаються до нас для переходу в IT-Enterprise. Мета таких проєктів – не лише замінити 1С, а й отримати сучасну управлінську систему для бізнесу та відобразити усі процеси у бухгалтерському обліку.

Очевидно, 1С – це величезна екосистема і нам важливо показати вигоди роботи з «Майстер» не лише клієнтам 1С, а й їхнім партнерам. Ми активно працюємо з партнерською мережею і даємо їм чіткий сигнал: ринок 1С безперспективний і скорочуватиметься через очевидні причини. Партнери, які оберуть правильний технологічний продукт («Майстер» або інший український), і почнуть його розвивати разом із виробником – зароблятимуть і зростатимуть, а ті, хто чекає і думає, що ще рік пересидить з 1С – через два-три роки виявляться не при справах. Їм все одно доведеться переходити на аналоги, але затягування призведе до того, що перехід буде більш болючим.

Наша мета в тому, щоб продажі в лінійці «Майстер» зростали не стільки у нас, скільки у наших партнерів. Ми хочемо змінити екосистему нинішніх клієнтів та партнерів 1С, і хочемо бути частиною цієї екосистеми. Тому один із ключових KPI – кількість розроблених партнерських рішень на платформі «Майстер». Цьому служать і наші зусилля щодо поліпшення комфорту розробників, які мігрують з 1С в «Майстер», в це також інвестуємо істотні кошти.

Загалом усе буде Україна! У тому числі у бізнес-відносинах!

#IT_and_WAR_in_Ukraine

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист