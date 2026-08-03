3 августа 2026 г., 17:05

+11

голос Tweet

Гітарист Queen Брайан Мей використовує замість звичайного медіатора британську монету номіналом у шість пенсів. Це дає йому особливий контроль над звуком, необхідну жорсткість і той самий унікальний дзвінкий тон. Він загинає монету та використовує її рифлену бічну сторону, щоб витягувати з гітари додаткові гармоніки й характерний скрегіт. Коли у 1970-х роках шестипенсові монети вивели з обігу у Великій Британії, друзі та фанати музиканта шукали їх по всій країні. За «служіння музиці та благодійності» Брайана Мея було посвячено у лицарі, а Королівський монетний двір Великої Британії карбував спеціальні партії монет із його зображенням для концертів.

Видатний німецький футболіст Тоні Кроос з 2013 і до кінця кар’єри грав в одній і тій самій моделі футбольних бутс – Adidas Adipure 11Pro. Незважаючи на постійний розвиток технологій і щорічну появу новинок, німецький хавбек відмовлявся змінювати вподобане взуття на щось інше. З часом історія прихильності Крооса до конкретної моделі бутс стала його особистою легендою. Спеціально для нього Adidas кілька разів перевидавала цю модель обмеженими серіями.

Зірка YouTube, політтехнолог Михайло Шейтельман п’є Coca-Cola і не п’є Pepsi. Ізраїльтянин за паспортом, він згадує історію 1960-1980-х, коли Coca-Cola надала ліцензію на виробництво напою в Ізраїлі, потрапила під бойкот з боку багатьох арабських країн, які брали участь у бойкоті Ізраїлю, втратила доступ до частини арабських ринків через роботу в Ізраїлі, але не пішла з країни. У березні 2022 року Coca-Cola оголосила про зупинку бізнесу в росії після початку повномасштабного вторгнення. Натомість, PepsiCo зберегла на болотах значний харчовий бізнес.

Право на індивідуальні смаки та вподобання має кожен. Проте спільна риса цих історій не в примхах. Міцною основою успішної справи є розуміння власних потреб і послідовність у виборі.

В інформаційних технологіях працює той самий принцип. Сервер — це не предмет престижу, інтер’єру чи хизування, а інструмент для вирішення конкретних завдань. Найкращий сервер — той, чия архітектура відповідає реальному навантаженню: кількості користувачів, типу даних, вимогам до продуктивності, доступності, масштабування та вартості експлуатації.

Гітаристу потрібен звук, футболісту — контроль над грою, а корпорації — стабільна робота необхідних сервісів.

Вибір серверів починається не з питання «який бренд купити?», а з питання «яку проблему ми вирішуємо?». З пошуку експерта. Позиція «хороший сервер – доречний сервер» є прагматичною по відношенню до завдань покупця. Її варто відстоювати.

На щастя, тотальний дефіцит всього серверного, невпинне зростання цін і нагальна необхідність оновлення інфраструктури повертають раціональність на стіл перемовин, вгамовуючи уподобання на користь результативних дій - тут і зараз.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI