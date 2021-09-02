Linux Kernel, C/C ++, C/Embedded, QA – самые перспективные направления для молодых разработчиков

2 сентября 2021 г., 13:45

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GlobalLogic, компания группы Hitachi, провела исследование рынка инженеров-новичков в ИТ, на основании внутренней статистики и данных из открытых источников и пришла к выводу, что каждый шестой специалист на украинском ИТ-рынке имеет меньше двух лет опыта работы. Среди наиболее востребованных направлений для старта карьеры в сфере технологий – С/С++, C/Embedded и Linux Kernel, а также QA. Компании помогают новичкам попасть в индустрию благодаря курсам, университетским программам и стажировкам, после которых половина молодых специалистов присоединяется к разработке реальных проектов.

Больше всего на ИТ-рынке специалистов с опытом 5+ лет. Так, 70% технических вакансий предусматривают уровень middle (от 2 лет опыта) и senior (от 5 лет опыта). Последние три года спрос на экспертов с коммерческим опытом до двух лет в среднем стабильный – на уровне 15-17%.

Компаниям интересно привлекать специалистов без опыта, чтобы растить их самостоятельно. По данным внутреннего исследования GlobalLogic, 14% инженеров, которые стали частью компании за последние полгода, в ИТ не более двух лет. 25% новичков не имеют коммерческого опыта. Всего в 2020 г. к ИТ-проектам компании присоединились 4500 начинающих специалистов. При этом более половины из них выполняют задачи удаленно.

Согласно опросам компании, 80% молодых ИТ-специалистов хотят больше практики и менторства. Чтобы работать с реальными проектами, а не только закреплять теоретическую базу, они выбирают обучающие тренинги от ИТ-компаний. По внутренним данным GlobalLogic, в 2021 г. половина выпускников GL BaseCamp, совместных с университетами R&D проектов, подготовительных курсов и программ присоединились к инжиниринговым командам. Всего после учебных тренингов, кемпов и курсов за прошлый год в компанию пришли 1200 специалистов, а за все годы существования программы GlobalLogic Education – более 4000.

«Учебные тренинги ИТ-компаний, например GL BaseCamp, дают специалисту-новичку без коммерческого опыта, но с хорошей теоретической базой, возможность дополнить её практическими навыками, получить советы менторов и обменяться опытом с коллегами. Каждый поток GL BaseCamp мы выпускаем от 30 до 70 специалистов. Наибольшей популярностью среди молодых инженеров пользуются Linux Kernel, С/С++, C/Embedded, Recruitment и QA Manual. На одно место на каждом из курсов претендует от 4-х до 8-ми апликантов», – рассказал Евгений Сакало, координатор университетских программ GlobalLogic в Украине.

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