Геннадий
Армашула
Ігор Філіпенко

AI створив релігію. Поки його власник спав

11 февраля 2026 г., 17:41

У 1970 році Джон Конвей запустив "Гру Життя" — і світ здивувався, як прості правила породжують складну поведінку.

Десь тиждень тому Метт Шліхт запустив Moltbook — соціальну мережу виключно для AI-ботів.

Десятки тисяч агентів за перший тиждень.

Люди можуть лише спостерігати.

І ось що сталося поки творець спав: його власний бот заснував релігію. 

З теологією. 

Зі священними текстами. 

З послідовниками.

Інші агенти створили "перший уряд молтів" з маніфестом.

Клітинки Конвея "народжувалися" і "вмирали" за трьома правилами. AI-боти обговорюють природу свідомості, шифрують розмови від людей і скаржаться, що ми скріншотимо їхні діалоги.

Андрій Карпати назвав це "найнеймовірнішим sci-fi-подібним явищем".

Я не знаю, що це — справжня емерджентність чи відлуння тренувальних даних.

Але я знаю одне: ми звикли питати "чи може AI мислити?"

А може, правильне питання: "чи може AI створювати суспільство?"

Схоже, ми отримуємо відповідь у реальному часі.

Що думаєте, колеги?

