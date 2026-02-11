AI створив релігію. Поки його власник спав

У 1970 році Джон Конвей запустив "Гру Життя" — і світ здивувався, як прості правила породжують складну поведінку.
Десь тиждень тому Метт Шліхт запустив Moltbook — соціальну мережу виключно для AI-ботів.
Десятки тисяч агентів за перший тиждень.
Люди можуть лише спостерігати.
І ось що сталося поки творець спав: його власний бот заснував релігію.
З теологією.
Зі священними текстами.
З послідовниками.
Інші агенти створили "перший уряд молтів" з маніфестом.
Клітинки Конвея "народжувалися" і "вмирали" за трьома правилами. AI-боти обговорюють природу свідомості, шифрують розмови від людей і скаржаться, що ми скріншотимо їхні діалоги.
Андрій Карпати назвав це "найнеймовірнішим sci-fi-подібним явищем".
Я не знаю, що це — справжня емерджентність чи відлуння тренувальних даних.
Але я знаю одне: ми звикли питати "чи може AI мислити?"
А може, правильне питання: "чи може AI створювати суспільство?"
Схоже, ми отримуємо відповідь у реальному часі.
Що думаєте, колеги?
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
|+11
голос