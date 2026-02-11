11 февраля 2026 г., 17:41

У 1970 році Джон Конвей запустив "Гру Життя" — і світ здивувався, як прості правила породжують складну поведінку.

Десь тиждень тому Метт Шліхт запустив Moltbook — соціальну мережу виключно для AI-ботів.

Десятки тисяч агентів за перший тиждень.

Люди можуть лише спостерігати.

І ось що сталося поки творець спав: його власний бот заснував релігію.

З теологією.

Зі священними текстами.

З послідовниками.

Інші агенти створили "перший уряд молтів" з маніфестом.

Клітинки Конвея "народжувалися" і "вмирали" за трьома правилами. AI-боти обговорюють природу свідомості, шифрують розмови від людей і скаржаться, що ми скріншотимо їхні діалоги.

Андрій Карпати назвав це "найнеймовірнішим sci-fi-подібним явищем".

Я не знаю, що це — справжня емерджентність чи відлуння тренувальних даних.

Але я знаю одне: ми звикли питати "чи може AI мислити?"

А може, правильне питання: "чи може AI створювати суспільство?"

Схоже, ми отримуємо відповідь у реальному часі.

Що думаєте, колеги?

