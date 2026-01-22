Прогнози з Давосу: головні інсайти від творців Gemini та Claude

22 января 2026 г., 20:31

Оскільки до заяв Деміса Гассабіса (Demis Hassabis) із Google DeepMind та Даріо Амодеї (Dario Amodei) з Anthropic ми, скоріше всього, будемо повертатимемося ще кілька місяців, то ось приблизний зміст їхньої дискусії в Давосі з Занні Мінтон Беддос (Zanny Minton Beddoes) із The Economist.

Центральною темою розмови стала розбіжність в оцінках швидкості технологічного прогресу. Амодеї підтвердив прогноз про появу моделей рівня Нобелівського лауреата до 2026–2027 років. Прискорення процесів він пов'язує з виникненням замкненого циклу, в якому AI починає самостійно писати код і проводити дослідження, покращуючи власні характеристики без участі людини. Гассабіс дотримується більш консервативної оцінки, прогнозуючи створення AGI до кінця поточного десятиліття з імовірністю 50%. Він згоден з успіхами в галузях кодингу та математики, але вказує на обмеження в природничих науках, де для верифікації гіпотез потрібні фізичні експерименти, які LLM не може провести.

У контексті корпоративної конкуренції представники компаній відзначили різні траєкторії розвитку. Амодеї повідомив про зростання виторгу Anthropic зі 100 мільйонів доларів у 2023 році до прогнозованих 10 мільярдів у 2025 році, стверджуючи, що домінуюче становище займуть компанії, керовані дослідниками. Гассабіс заявив про повернення Google лідерських позицій із випуском моделей Gemini 3 (о, як він правий!) і відновлення «стартап-культури» всередині корпорації після періоду відставання. Ключовим індикатором прогресу в наступному році обидва вважають здатність AI-систем до автономного самовдосконалення.

Обговорення впливу на ринок праці виявило консенсус щодо вразливості людей на ринку праці. Амодеї припускає зникнення до половини офісних вакансій початкового рівня в найближчі 1-5 років через те, що швидкість впровадження технологій перевищить адаптаційні можливості економіки. Гассабіс рекомендує фахівцям використовувати AI-інструменти для підвищення ефективності, щоб оминути стадію junior-розробки. У довгостроковій перспективі, після досягнення AGI, обидва прогнозують фундаментальний зсув, при якому економічні питання відійдуть на другий план перед питаннями призначення людини.

Геополітичні погляди учасників дискусії розійшлися. Гассабіс виступає за міжнародну координацію стандартів безпеки, включаючи взаємодію з Китаєм, і допускає доцільність навмисного уповільнення розробки заради соціальної адаптації. Амодеї займає жорстку позицію, підтримуючи експортні обмеження на чипи. Він проводить аналогію між передовими обчислювальними потужностями та компонентами ядерної зброї, вважаючи ізоляцію геополітичних конкурентів необхідною умовою для виграшу часу. У питаннях безпеки Амодеї анонсував роботу над концепцією «технологічного підліткового віку», що описує ризики перехідного періоду, такі як біотероризм. Обидва спікери відкидають фаталізм, вважаючи технічні проблеми безпеки вирішуваними за наявності ресурсів, проте зазначають, що геополітична гонка значно ускладнює впровадження надійних протоколів контролю.

