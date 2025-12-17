 
Ігор Філіпенко

Вашому бізнесу потрібен AI чи дійсно вирішення проблеми?

17 декабря 2025 г., 17:15
+11
голос

Промпт-мислення починається не з промпту. Воно починається зі слова «навіщо».

В моєму досвіді були проєкти, де ми спочатку купували інструмент, а потім шукали йому застосування. А може то був агресивний маркетинг чи кваліфікована робота продавців?

Зараз часто стикаюсь з іншою проблемою. Люди не просто забувають запитати «навіщо». Вони не можуть скласти послідовність: проблема → причина → інструмент → метрика 

Наприклад, запит звучить як «хочемо підвищити точність прогнозу». 

Гарна ідея. 

Та при цьому показник точності на зараз невідомий. Не можуть сказати, навіщо їм вища точність, яку саме задачу треба вирішити- зменшення запасів чи покращення доступності товару. Не розуміють, як це вплине на виручку.

За 8 років я буквально кілька разів чув конкретне: «Нам треба покращити GMROI на X%» або «Порахуйте, скільки виручки ми втрачаємо». Кілька разів. 

Але можливо то вибірка така - "не репрезентативна". 

Решта говорить - «хочемо AI», «хочемо прогнозування», «хочемо дашборд».

Це мислення від інструменту. А треба від проблеми.

Без ланцюжка "проблема → причина → інструмент → метрика" неможливо порахувати ROI. Не тому, що складно. А тому, що немає з чим порівнювати. Тому й народжуються метрики типу «AI-readiness» - вони нічого не вимірюють, але гарно виглядають на графіку.

Так, є культура експериментів. PoC, пілоти - це правильно.

Але експеримент - це гіпотеза, яку перевіряють.
А не бюджет, який освоюють.

Чим довше працюю з даними і AI, тим більше переконуюсь: технічні навички - це 20% успіху. Решта - вміння ставити правильні питання.

Перше питання завжди одне.

І це не «який промпт написати».

А яке ваше "перше питання"?

Alvas | 17 декабря 2025 г., 18:12 | ссылка

let's brainstorming! ;-)

  

