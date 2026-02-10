Cisco запускає «нервову систему» для ери агентного AI: представлено чип Silicon One G300 на 102,4 Тбіт/с

10 февраля 2026 г., 17:25

0

Компанія Cisco оголосила про масштабне оновлення свого портфеля для дата-центрів, представивши технології, що мають стати фундаментом для «Ери агентного AI». Головною зіркою анонсу став Silicon One G300 — найпотужніший у галузі комутаційний чип із пропускною здатністю 102,4 Тбіт/с.



У Cisco впевнені, у світі, де AI-агенти починають діяти автономно, потужних GPU вже недостатньо. Мережа має стати частиною самого обчислювального процесу, забезпечуючи безперебійний рух даних без заторів.



Новий чип G300 встановлює новий стандарт продуктивності для бекенд-мереж AI. Завдяки технології Intelligent Collective Networking, Cisco вдалося досягти приросту 33% до ефективності використання мережі та скорочення на 28% часу на виконання складних AI-завдань.



Обладнання можна оновлювати під нові типи навантажень навіть після розгортання, що захищає інвестиції клієнтів.



«Ми будуємо фундамент інфраструктури майбутнього. Мережа стає частиною самого комп'ютера», — зазначив Мартін Лунд (Martin Lund), віцепрезидент Cisco.



Разом із чипом Cisco презентувала нові системи Cisco N9000 та Cisco 8000, спроєктовані для екстремальних термічних навантажень.



Системи з повним рідинним охолодженням на 70% енергоефективніші. Тепер один такий пристрій забезпечує ту саму пропускну здатність, для якої раніше потребувалося шість систем попереднього покоління.



Нові модулі 1.6T OSFP забезпечують надшвидкісний зв'язок між комутаторами та GPU. А технологія LPO (Linear Pluggable Optics) знижує споживання енергії оптичними модулями на 50%.



Щоб спростити роботу з такими складними системами, Cisco оновила платформу Nexus One. Тепер вона включає AgenticOps (через AI Canvas) — систему, яка дозволяє інженерам усувати несправності за допомогою звичайного діалогу з AI-помічником.



Серед ключових програмних інновацій слід зазначити Native Splunk Integration: з березня клієнти зможуть аналізувати мережеву телеметрію безпосередньо там, де вона зберігається. Це критично для «суверенних хмар», де дані не можна виносити за межі певного контуру.



AI Job Observability передбачає глибоку видимість зв'язку «Мережа-GPU», що дозволяє бачити, як саме мережеві затримки впливають на роботу нейромереж.



Чипи Silicon One G300, нові системи та оптика почнуть постачатися клієнтам вже протягом 2026 року. Cisco позиціює ці рішення як універсальну архітектуру, що підходить як для гіперскейлерів (Google, Meta), так і для великих корпорацій, що будують власні AI-кластери.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

