Антон Сєров призначений директором IBM в Україні

2 сентября 2021 г., 14:22

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Компанія IBM оголосила сьогодні, що Антона Сєрова призначено директором ТОВ «IБM Україна». Пан Сєров замінює на цій посаді Богдана Хорощака, який залишив IBM, щоб скористатися іншими можливостями.



Пан Сєров буде відповідати за загальну ділову діяльність IBM в Україні, стимулювати зростання бізнесу та зміцнювати стратегічні відносини з діловими партнерами та клієнтами по всій країні. Він має більш ніж 17-річний досвід роботи в індустрії інформаційних технологій та послуг та у продажах у цій сфері. Він раніше працював у IBM, а також в інших провідних міжнародних технологічних компаніях.



«Я маю честь знову приєднатися до IBM та керувати її бізнесом в Україні. Максимально ефективно задіюючи гібридні хмарні рішення та рішення в сфері штучного інтелекту від IBM, наших партнерів з екосистеми та фокусуючись на розвитку професійних вмінь та навичок, ми продовжуватимемо зосереджуватися на допомозі нашим клієнтам у прискоренні їхніх подорожей у цифровій трансформації», прокоментував своє призначення, Антон Сєров, директор ТОВ «IБM Україна».

Зауважимо, що Антон вже працював в компанії IBM в період з 2004 по 2007 рр, а також з 2013 по 2018 рр.



Призначення набуло чинності 31 серпня.



"Що можу сказати про свої поточні плани. Залишився один місяць до кінця кварталу, і після цього ще останній квартал до кінця року – умовні 100 днів, виходить. Так, що впритул займаюсь тактикою, плануванням і стратегією в рамках поставлених завдань з розвитку бізнесу і екосистеми IBM в Україні", відповів Антон Сєров на запитання нашого видання про плани.

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