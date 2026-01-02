Цікаві зміни в macOS/iOS/iPadOS 26

2 января 2026 г., 17:25

Кожен рік я беру на сайті Apple документи, де перераховані всі зміни в нових операційних системах, в тому числі й різні невеличкі покращення, про які не розповідають на кейнотах, і Тім Кук ними не хизується зі сцени. Я переглядаю ці документи, дізнаюся щось нове для себе, або переконуюсь, що щось, що я помітив випадково, не глюк, а нова фіча. Потім можна і поділитися з читачами – напевно ж я не один такий. Дуже хотів до кінця року з цим боргом розплатитись, так що ось.

Цього року, треба сказати, не так щоб і багато того, що мені сподобалось. Багато чого точно не сподобалось, включаючи й основне нововведення нових версій операційних систем Apple – дизайн під назвою Liquid Glass. Про нього можна багато говорити, починаючи від кривих ефектів прозорості, різних радіусів заокруглення вікон (з контентом, який здебільшого вимагає квадратності), і закінчуючи елементами, які зробили більшого розміру без усілякої необхідності для цього. Багато деталей з погляду розробника програм можна почитати тут, хоча я і на своєму досвіді знаю, тому що ми зараз знаходимося в активному процесі натягування Liquid Glass на нашу програму.

Напевно, нічого дивного, що головний дизайнер в Apple, який відповідав за ідею Liquid Glass, пішов шукати кращої долі в Meta (так їм і треба) – і це, за чутками, дуже святкували в офісах Купертіно. Не дивує і поява опції, щоб зменшити ефект прозорості в інтерфейсі. Подивимось, чи не придумає Apple в наступному році Liquid Glass 2.0, щоб зменшити бардак, який виник в інтерфейсі систем.

Але, на щастя, все-таки не інтерфейсом єдиним живуть апдейти, і є декілька цікавих штук, які мені особисто сподобалися, і деякими з них я навіть активно користуюсь. Частково вони тільки для macOS, частково тільки для iOS/iPad, а деякі взагалі є на всіх платформах.

macOS

Більш помітне тегування тек – Коли ви надаєте тек у Finder колір, вона автоматично отримує тег цього кольору. Раніше кольоровий тег був як крапка біля назви файлу чи теки.

Автоматичний переклад у Повідомленнях перекладає вхідні повідомлення, зокрема й у групових чатах. При цьому людина на іншому кінці отримає відповідь як оригінальною, так і перекладеною мовою.

Застосунок «Телефон» на Mac – по суті, така можливість доступу до екрана телефону прямо з Маку. Іноді зручно заглянути в телефон, коли, наприклад, сидиш на нецікавому дзвінку, але треба зберігати вигляд, ніби ти все ще дивишся в камеру, а насправді дивишся що там в телефоні. Головне – не ввімкнути дублювання ще й повідомлень з телефону на комп’ютер, тому що ще там їх не вистачало. Туди ж і Live Activities, які з’явилися в цих оновленнях і на Маку.

Одне з великих покращень в новій macOS – це повністю новий Spotlight, в якому дуже багато змін, і складно одразу розібратися, але цікаво. На жаль, в мене не було часу особливо вдатися у всі нюанси, зв’язані зі скриптуванням та автоматизаціями, але декілька речей я помітив в документах, які мене зацікавили. Наприклад, тепер Spotlight повинен показувати нещодавні знімки екрана, ввівши «/screenshots» у Spotlight. В мене, правда, це чомусь не запрацювало, як треба.

Тепер також прямо зі Spotlight ви можете переглядати текст, зображення, посилання та файли, які нещодавно копіювали. По суті, така функція перегляду історії буфера обміну. (Натисніть чотири рази стрілку вправо, щоб відкрити його, коли Spotlight відкритий.) Правда, в мене ця функція була вимкнута чомусь – перевірте й у себе в System Settings-> Spotlight.

В рамках покращення Shortcuts, тепер можна налаштувати автоматизацію під'єднування зовнішнього монітора. Також можна створити повідомлення, які будуть надсилатися в залежности від рівня заряду батареї.

В додатку Повідомлення додали індикатори набору в групах.

В додатку Music тепер AutoMix плавно переходить від однієї пісні до іншої, використовуючи розтягування часу та підбір бітів для ще більш безшовного прослуховування. Іноді буває дивно, але здебільшого навіть прикольно. Справжній хардкор був, коли ми в дитинстві «міксували» музику с касет, а ці всі цифрові біти будь-який тупий робот може звести.

Для користувачів, які використовують MacBook як пасажири в транспорті, додали Vehicle Motion Cues – налаштовувані анімовані точки, які допомагають зменшити заколисування.

Історія паролів

В додатку Паролі додали хронологію змін, включно з історією попередніх паролів і згенерованих надійних паролів. А то буває таке, що там щось згенерувалось, але без логіну записалось в базу, і тепер зручно знайти.

***

iOS/iPadOS

Просторові сцени, які створюються із 2D-фото завдяки machine learning навіть зі знімків, які зроблені багато років тому. Деякі ефекти виглядають трохи дивними, але взагалі-то цікаво.

Камера визначить, якщо об’єктив забруднений, і покаже повідомлення з рекомендацією очистити його для максимально чіткого фото. Одна з тих новинок, на які я наткнувся випадково, і здалось дуже зручним нагадуванням.

Користувацьке відкладання (Snooze)

Пішли справжні інновації – тепер можна змінити тривалість відкладання будильника – від 1 до 15 хвилин. Раніше це було зафіксовано на 9 хвилин, якщо я правильно памʼятаю. Також (ви тільки подумайте!) в системі більша кнопка відкладання, коли спрацьовує будильник.

Тепер можна використовувати AirPods як пульт для камери – наприклад, зробити фото або почати запис відео в «Камері», просто натиснувши на ніжку останніх моделей AirPods або AirPods Pro.

В CarPlay тепер є віджети, як і в інших пристроях платформ Apple, але треба, напевно, щоб був величезний екран, щоб бачити їх і інший контент одночасно. Бо свайпати туди-сюди різні екрани трошки втомлює.

Також нарешті зробили компактний інтерфейс викликів, який не займає весь екран, тому можна тепер навіть бачити навігацію, коли поступає виклик.

Додаток Wallet тепер знаходить листи від продавців або служб доставки та об’єднує всі деталі замовлення для їх Відстеження. Додаток тепер має сповіщення про статус замовлення і багато іншого – але часто ця інформація приходить із запізненням. Ну, тобто, оскільки відстежується інформація з пошти, а не, наприклад, трекінговий номер кур’єрської служби по API, то часто таке повідомлення приходить, коли ти вже отримав посилку і розпакував її.

Якось так. Напевно, в кожного є свої якісь помітні новинки, хоча з віком починаєш розуміти, що стабільність і відсутність радикальних змін – воно, може, і краще.

Цікаві зміни в macOS/iOS/iPadOS 26

