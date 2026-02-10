Маск про перспективи ЦОДів у космосі, виробництво чіпів і робототехніку

10 февраля 2026 г., 17:25

Ілон Маск відвідав подкаст Дваркеша Патела і Джона Коллісона, і зараз усі цитують його заяву про датацентри в космосі. Але там є багато інших тем. Так, він заявив, що «протягом 36 місяців або менше» (можливо, «ближче до 30 місяців») космос стане «найекономічнішим місцем для розміщення AI», аргументуючи це труднощами масштабування енергосистем на Землі та регуляторними бар'єрами при розгортанні великих сонячних проєктів. Ефективність сонячних панелей у космосі може бути приблизно «в п'ять разів» вищою через відсутність ночі, хмар і атмосфери, і там не потрібні батареї для накопичення енергії (логічно, сонце в космосі є завжди).

Правда, як планується розв'язати проблему з охолодженням датацентрів, він не говорив.

У розмові наводилися практичні оцінки споживання для великих обчислювальних кластерів. За словами Маска, «кожні 110000 GB300» з урахуванням мережевої інфраструктури, CPU, сховища, охолодження та резерву на обслуговування генерації вимагають «приблизно 300 мегаватів», а «330000 GB300» – «приблизно гігават» потужності на рівні генерації (плюс-мінус один енергоблок АЕС). Як приклад він описав досвід xAI з розгортання енергопостачання для проєкту Colossus 2. Через складнощі з дозволами в Теннессі частину рішень, за його словами, довелося переносити через кордон штату в Міссісіпі, з прокладанням ліній електропередачі на кілька миль. Це досить анекдотичний приклад, до речі – датацентр стоїть практично на кордоні штатів, так що електростанцію для нього просто розмістили з іншого боку кордону, реально в парі миль.

Маск стверджував, що газові турбіни «розпродані до 2030 року», а ключовим вузьким місцем назвав лопатки й направляючі турбін, які, за його словами, виробляють «тільки три ливарні компанії у світі».

Маск повідомив, що SpaceX і Tesla «будують плани» щодо виходу на «100 гігаватів на рік» виробництва сонячних елементів, і пов'язав перспективи космічної енергетики з темпами запусків Starship. Він припустив, що через п'ять років «щороку» буде запускатися та експлуатуватися більше AI-потужностей в космосі, ніж сумарно на Землі, і оцінив майбутній масштаб як «кілька сотень гігават на рік» зі зростанням до «близько теравата на рік» до виникнення обмежень по паливу для ракети. В обговоренні прозвучала оцінка, що 100 гігаватів у космосі можуть відповідати «близько 10000 запусків Starship». А також теза Маска про готовність SpaceX «націлюватися» на «10000 запусків на рік» і потенційно «20-30000». При оцінці, що для такого темпу може вистачити «20 або 30» кораблів залежно від циклу повернення.

Окремим блоком обговорювалося виробництво чіпів та ідея TeraFab для логіки, пам'яті та упаковки, а також ризики дефіциту пам'яті (RAM) і зростання цін на DDR. Маск заявив, що виведення фабрики на об'ємне виробництво з високим виходом придатної продукції займає близько «п'яти років», і перерахував використання потужностей TSMC Taiwan, Samsung Korea, TSMC Arizona і Samsung Texas.

Також він згадував плани щодо виведення Tesla AI5 «приблизно до другого кварталу наступного року», а AI6 – «менш ніж через рік» після цього.

Для космічного застосування чіпів він говорив про необхідність більшої радіаційної стійкості й вищої робочої температури. Також прозвучала оцінка цільового масштабу на 2030 рік – «100 гігаватів» по енергії та відповідний обсяг чіпів, включаючи згадку про «100 мільйонів» повнорозмірних (full reticle) чіпів при розрахунку «кіловат на фотошаблон».

Як скоро ми почнемо обговорювати будівництво власне фабрик чіпів у космосі? Не знаю, чи будуть у них ті ж проблеми, що і у датацентрів, з охолодженням, але абсолютно точно не буде проблем з вимогами до виробництва – там все ж практично вакуум.

У частині робототехніки Маск назвав ключовими проблемами гуманоїдів «інтелект у реальному світі», «кисть» і «масове виробництво». Стверджуючи, що в Optimus проблема створення руки вирішується коштом повністю кастомних приводів, електроніки, сенсорів і управління, за відсутності готового ланцюжка постачання. Він заявив, що Optimus 3, за його оцінкою, повинен підійти для виробництва «близько мільйона» одиниць на рік, а Optimus 4 – для масштабування до «10 мільйонів» на рік. Для навчання планується створення «Optimus Academy» з «як мінімум 10000» і, можливо, «20-30000» роботами для самонавчання в реальності та «мільйонами» в симуляції, щоб скоротити розрив sim‑to‑real.

Також у розмові порушувалися теми Китаю та США (включаючи твердження Маска, що тарифи на імпорт сонячних панелей у США становлять «кілька сотень відсотків»), його оцінка залежності США від китайського рафінування сировини (зокрема, згадка про «98%» рафінування галію в Китаї), а також теза Маска, що без «проривних інновацій» США Китай «буде домінувати» у виробництві.

У політичній частині Маск згадав DOGE і заявив, що GAO оцінював обсяг шахрайства за адміністрації Джо Байдена «приблизно в половину трильйона доларів», а також навів приклади з базою Social Security і платежами Treasury на «$5 трлн» на рік. Окремо він сказав, що придбання Twitter і підтримка обрання Дональда Трампа, на його думку, були діями «в інтересах цивілізації». З чого можна зробити висновок, що найважливішим з інтересів цивілізації для нас є поржати.

