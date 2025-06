Главная » Статьи BEST CIO 2024: підбиваємо підсумки Автор – КО , 26 июня +11

голос Tweet Завершився П’ятнадцятий конкурс для ІТ-директорів України. Лауреати були оголошені 16 червня на урочистій церемонії в київському Театрі на Подолі. Пропонуємо вашій увазі традиційний підсумковий матеріал про переможців і фіналістів BEST CIO 2024. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Віктор Боровков, IDS Ukraine Пріоритети CIO IDS Ukraine: забезпечення безпеки даних та інфраструктури, впровадження новітніх технологій для розвитку бізнесу, а також оптимізація витрат. В компанії ІТ-департамент Віктора допомагає автоматизувати роботу логістів, диспетчерів та торгових команд, розширювати електронний документообіг, а також впроваджувати нову ERP-систему Microsoft Dynamics 365. Також виконуються важливі безпекові ініціативи, наприклад, реалізація SOC as a Service та Privileged Access Management. Крім того, підготовлені пілоти по впровадженню ШІ для контакт-центру, обробки запитів, тексту та аналітики. Як результат, автоматизація бізнес-процесів дозволила прискорити виконання багатьох рутинних завдань, таких, як електронний документообіг, а також загалом скоротити обсяг роботи. Денис Дулєнцов, Nemiroff Під керівництвом Дениса відбувається трансформація ролі ІТ у компанії — з технічної служби в бізнес-партнера. Завдяки його зусиллям, Nemiroff інвестувала в розвиток цифрових навичок співробітників, впровадила гнучкі формати співпраці (Agile, крос-функціональні команди) та розвинула сервісну модель ІТ. Серед важливих проєктів минулого року варто відмітити адаптацію бізнес-процесів та впровадження відповідного програмного забезпечення для підтримки державної ініціативи еАкциз. Олександр Пономаренко, PepsiCo Серед трансформаційних ініціатив Олександра можна виділити впровадження рішення з використанням кваліфікованих електронних підписів (КЕП) для підписання всіх внутрішніх і зовнішніх документів. Як результат, це дало можливість повністю відмовитись від документів на папері. Частиною цього проєкту було розширення системи електронного обміну документів як з клієнтами, так і з постачальниками (Electronic Data Interchange). Також в 2024 р. при активній участі CIO компанії вдалось здійснити заміну системи управління заробітною платою і міграцію ERP до хмари.

СТРАХУВАННЯ ТА ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ Григорій Лісничий, NovaPay Основним пріоритетом для СIО NovaPay є розвиток фінансових продуктів і технологій для цього. Далі йде стабільність та комплаєнс фінансових сервісів компанії (напрямок ІТ-безпеки і інфраструктури). І насамкінець — це стандартні ІТ-послуги для внутрішніх користувачів. В минулому році під керівництвом Григорія відбулись: побудова гібридної інфраструктури для запуску бізнесу в інших країнах;

переробка архітектури платіжної системи для тиражування за кордоном;

ряд проектів по інформаційній безпеці (SIEM, Endpoint Protection, Cloud Protection, NGFW, BYOD, Endpoint Management, DLP);

побудова контуру банківського ПЗ (включаючи АБС, мобільний застосунок, інтеграцію з усіма системами компанії тощо);

реалізація електронного документообігу;

створення корпоративного сховища даних з використанням технологій глибокого машинного навчання. Дмитро Соболєв, НАСК “ОРАНТА” У минулому році Дмитро зосередив свої сили на наступних завданнях: міграція в Microsoft 365;

впровадження нових технологій, що сприяють автоматизації роботи;

формування команди із власних розробників (backend, frontend) i DevOps, що дозволяє частину питань R&D закривати самостійно;

оптимізація ІТ-інфраструктури і закупівель, підвищення енергонезалежності і застосування аутсорсингу. Костянтин Мітченко, СК “ВУСО” Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Костянтина в 2024 р.: побудова Security Operations Center (SOC);

міграція в іноземний ЦОД;

створення системи протидії загрозам у кінцевих точках (Endpoint Detection and Response);

інвентаризація всіх ІТ-активів, проведення перерозподілу функцій всередині департаменту, а також створення нових підрозділів;

впровадження фронт-офісного рішення, CRM, Service Desk, а також системи електронного навчання;

запуск внутрішнього курсу з інформаційної безпеки.

БАНКИ Сергій Загорулько, Укрсиббанк В 2024 р. було реалізовано трансформаційну ініціативу Agile@scale. Вона передбачає, що розробники (аналітики, програмісти, тестувальники, архітектори рішень та інші) працюють в обʼєднаних командах з представниками бізнес-напрямів. Це дозволило значно скоротити час на впровадження рішень. Також важливий проєкт, яким займався CIO, — побудова третього ЦОД в Польщі. У минулому році відбулось повне DRP-тестування: повну добу були задіяні потужності нового майданчика з вимкненими українськими ЦОД. “Ми змогли відновити критичні системи за 1 годину, а системи середньої критичності — за 2 години”, — розказав CIO. Серед інших ініціатив, які виконувались під керівництвом Сергія: покращення кібербезпеки, проєкт Миттєвих Переказів та online onboarding для всіх типів клієнтів. Юлія Старокожева, Райфайзен Банк CIO Райфайзен Банку зосередила свої зусилля на наступних ініціативах: розвиток цифрової екосистеми MyRaif;

покращення платформи для бізнес-клієнтів RBO;

перехід на хмарні рішення і застосування підходу FinOps;

зміщення акценту в інвестиціях — від внутрішніх платформ до бізнес-орієнтованих рішень, що мають прямий вплив на клієнтський досвід і прибутковість;

масштабний проєкт зі зміни МФО з реалізацією у стислі терміни. Ігор Василенко, А-Банк В 2024 р. під керівництвом CIO відбувались: міграція в хмару;

запуск банкоматної мережі;

запуск мережі терміналів самообслуговування;

впровадження АІ-платформи для підключення бізнес-процесів банку;

перехід на застосування інструментів low-code/no-code.

ТОРГІВЛЯ-ДИСТРИБЬЮЦІЯ Олег Ареф’єв, БаДМ Головні пріоритети Олега: забезпечення надійності та безперервності бізнес-критичних ІТ-сервісів;

цифрова трансформація бізнесу — автоматизація процесів, аналітика і впровадження штучного інтелекту;

підвищення гнучкості та ефективності команди ІТ-департаменту завдяки розвитку культури співпраці, використанню agile-підходів та взаємодії з бізнесом. ІТ-стратегія компанії будується навколо трьох напрямків: підтримка операційної ефективності, розвиток цифрових каналів взаємодії та підготовка інфраструктури до масштабування. “Вона повністю синхронізована з бізнес-стратегією: ми працюємо не в "підпорядкуванні", а в партнерстві з бізнесом. Ми завжди запитуємо себе: "Що ще може зробити ІТ, щоб наблизити компанію до її цілей?"”, — зауважив CIO. Серед важливих ініціатив минулого року: глобальний проєкт зі створення Business Continuity Plan, що включав реалізацію повного Disaster Recovery Plan та впровадження Extended Detection and Response;

підготовка близько півсотні чат-ботів для внутрішньої підтримки та клієнтів;

спільно з R&D-департаментом запущено AI-модуль для аналізу тенденцій на фармринку;

завершення процесів міграції до хмарних сервісів. Павло Цимбал, BERTA Group Під керівництвом CIO відбулись: впровадження власної ERP-системи (заміна Bitrix);

реалізація програми обліку митного терміналу з інтеграцією бухгалтерії, вагами та камерами;

впровадження ПРРО “Вчасно.Каса” (напрям роздрібної торгівлі);

підключення технологій машинного навчання для розпізнавання документів клієнтів;

розробка нового застосунку для торгових агентів;

розгортання WiFi Aruba на нових складах (20 000 м2);

прийняття на ІТ-обслуговування готелю Western Plus Market Square Lviv. Павло Кордон, Grand Distribution Павло в минулому році активно і результативно займався проєктами: інтеграції двох нових підприємств у структуру групи;

реалізації системи управління ремонтами авто;

впровадження онлайн-продажів квитків (напрям HoReCa);

побудови системи контролю доступу на територію з розпізнаванням облич;

проектування оптичних та Ethernet-мереж на великих логістичних центрах, розважальних об'єктах та готельних комплексах;

впровадження систем “розумний будинок” у великих логістичних центрах та готелях.

ТОРГІВЛЯ-РІТЕЙЛ Сергій Гаврилов, Comfy Своїми головними пріоритетами Сергій визначає наступні: розуміння потреб бізнесу і стратегії розвитку компанії;

формування ІТ-стратегії, яка б забезпечувала максимальну гнучкість у задоволенні потреб бізнесу за адекватні гроші;

формування та підтримка команди, яка б дозволила втілити цю стратегію в життя. “Нові продукти/послуги у нас створюються постійно і без IT не відбувається практично нічого”, — відмітив CIO Comfy. За 2024 р. під керівництвом Сергія було реалізовано багато важливих проєктів, серед яких: міграція систем e-commerce в хмару AWS (результат: зменшення показника time-to-market);

ПРРО власної розробки (значно скорочує час на навчання, крім того, за рахунок сучасної архітектури дозволяє створювати процеси, які на старій платформі були неможливі);

глибока оптимізація ERP-системи (це дозволило на порядок знизити кількість технічних інцидентів у високий сезон);

активне використання технологій ШІ (від автоматизації роботи аналітиків, аналізу логів до підтримки роботи програмістів і тестувальників). Сергій Володькін, Книгарня “Є” Серед важливих проєктів Сергія в 2024 р.: модернізація POS-систем і бізнес-процесів для інтеграції з державними ініціативами, такими як "єКнига" та "Національний кешбек";

впровадження ПРРО “Вчасно.Каса”;

реалізація нової CRM і програми лояльності;

перехід на нову облікову систему;

застосування штучного інтелекту (аналіз логів мережевих екранів, автоматичний парсинг та обробка статистики продажів);

запуск нового сайту. Павло Берьозін, ANDImax Павло успішно займався проєктами: впровадження ERP на базі Microsoft Dynamics 365 Business Central;

реалізації системи управління складськими процесами WMS;

запуску роздрібної мережі на базі LS Retail для POS;

реалізації SRM для автоматизації взаємовідносин із постачальниками;

адаптації основних процесів ITIL/ITSM;;

міграції IT-інфраструктури в приватну хмару.

ЕНЕРГЕТИКА Андрій Бобров, Укрнафта Важливі проєкти, якими займався Андрій в минулому році: впровадження ERP (видобуток, логістика, виробництво, складський облік, рітейл, бюджетування та ін);

процесингові центри Талони | Паливні карти | Лояльність;

мобільний застосунок для клієнтів мережі АЗС UKRNAFTA (1,2 млн інсталяцій);

система GPS-моніторингу транспорту Gurtam Wialon Logistics (3 тис. одиниць автотранспорту);

запровадження ЕДО, в тому числі юридично значущого, в усіх бізнес-процесах;

касове програмне забезпечення – 1 тис. робочих місць, інтеграції з різними партнерськими програмами лояльності (Армія+ та інші);

розвиток бізнес-аналітики (DWH, Power Bi). Також, якщо говорити про підтримку, при активній участі CIO було перебудовано мережу компанії (як в частині WAN, так і LAN), побудовано 95% оптичних енергонезалежних каналів зв'язку з резервуванням, організовано Wi-Fi-доступ на більш ніж 500 об'єктах, що входять в групу Укрнафта, проводилось масштабування інфраструктурних сервісів (ЦОД, точки обміну трафіком). Нарешті, отримав розвиток напрям кібербезпеки (NGFW, EDR, PAM, SIEM, SOC, паспортизація). Артур Теодорович, Укртранснафта CIO зосередив свої сили на наступних проєктах: система виявлення витоків;

волоконооптичні кабелі зв'язку та проект DWDM;

побудова централізованої АСУ ТП SCADA;

впровадження ПЗ автоматизації обліку нафти (TASCO);

корпоративна інформаційно-аналітична система (PICK.U);

портал для зовнішніх та внутрішніх комунікацій з контрагентами та співробітниками (iDocHUB);

мобільний клієнт до системи Megapolis DocNet;

SMART CARD by UTN. Дмитро Вербовський, НАЕК Енергоатом Важливі ініціативи, якими займався Дмитро минулого року: перебудова архітектури засобів кіберзахисту, виділення кіберзахисту в окремий напрямок, створення SOC, а також підготовка до сертифікації системи управління інформаційною безпекою;

продовження робіт із впровадження єдиної системи бухгалтерського обліку;

уніфікація HR-систем на об'єктах компанії;

підготовка до оновлення ERP-платформи.

створення ряду продуктів, направлених на аналітику даних.

ТЕЛЕКОМ І МЕДІА Корній Корнієнко, 1+1 Media Головне завдання, яке стояло перед Корнієм, – створення додаткової цінності та підвищення вартості компанії. Його пріоритети: забезпечення безперервності бізнесу 24/7, що включає цілодобовий моніторинг та підтримку ІТ-систем та процесів на всіх рівнях, а також захист всієї інфраструктури від атак, загроз та збоїв;

керування проєктами та розробка нових ІТ-сервісів та додатків, як на вимогу бізнесу, так і в якості покращення процесів;

пошук та впровадження рішень для покращення фінансової стійкості та показників компанії – зниження витрат, збільшення доходів, оптимізація ризиків, балансування CAPEX та OPEX тощо. Серед найважливіших проєктів минулого року: створення нового сховища даних та реалізація збору та обробки даних майже з усіх внутрішніх систем;

система планування та моніторингу стратегічних KPI та Balanced Scorecard;

впровадження аналітики даних перегляду нового рівня з використанням інструментів Data Science;

R&D та впровадження інструментів ШІ для отримання скриптів, перекладів та дубляжу контенту. Людмила Фіголь, Vega В 2024 р. Людмила проактивно вирішувала задачі: перебудови архітектури рішення по авторизації абонентів;

заміни системи OSS;

побудови ITIL-процесів із заміною ITSM-системи;

редизайну архітектури резервного копіювання;

впровадження сервісу захисту від DDoS-атак для абонентів;

побудови повноцінного BCP/DR;

впровадження сервісів штучного інтелекту в процесах аналізу абонентської бази та роботи з кадрами. Павло Голіцин, Укртелеком В минулому році Павло сфокусовано працював над такими наступними проєктами: впровадження low-code-платформи Creatio та створення центру компетенції по розробці на ній;

модернізація системи збору і аналізу даних по ринку;

пілотування AI з використанням продуктів Microsoft;

інтеграція чат-ботів з елементами AI для покращення клієнтського сервісу;

автоматизація процесів реагування на загрози кібербезпеки з переходом на SIEM Sentinel.

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР Іван Двойленко, Державна міграційна служба Головним пріоритетами CDTO відмітив такі: визначення і пріоритизація бізнес-процесів, які потребують реінжинірингу та цифровізації, та створення нових сервісів, які мають бути в першу чергу цифровими;

формування, утримання та розвиток ІТ-команди, здатної виконувати завдання із постійного покращення та досягнення визначених цілей в цифровізації і захисту ІТ- інфраструктури;

саморозвиток з метою пошуку новітніх, а часто нестандартних рішень і підходів до реалізації стратегії розвитку ДМС. Під керівництвом Івана відбулись: запровадження національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України;

проєкт відображення Є-паспорту, актуального зареєстрованого місця проживання в застосунку “Дія”;

створення послуг єМалятко, ID-14 та інші;

пілот застосування АІ для пошуку різнорідної інформації;

побудова на базі нейромережі системи біометричної ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Олександр Грубіян, Міністерство фінансів України Олександру вдалось реалізувати наступні важливі ініціативи: створення цифрової екосистеми планування та моніторингу виконання державного бюджету;

виконання заходів з ІТ-консолідації в системі управління державними фінансами (СУДФ): створено дизайн приватної хмари СУДФ та операційного центру безпеки (System Operations Center);

передача всіх інформаційних систем Мінфіну на адміністрування до незалежного підрядника (ДУ “Відкриті публічні фінанси”);

СЕД із застосуванням АІ. Михайло Лемак, Херсонська обласна військова адміністрація В 2024 р. під керівництвом Михайла здійснено: відновлення системи електронного документообігу в Херсонській ОВА, включно з перенесенням даних у захищені сховища;

відновлення ЦНАПів області та запуск мобільних ЦНАПів;

системний проєкт із захисту інформації — впроваджено Cisco Umbrella та CrowdStrike Falcon у структурних підрозділах ОВА та громадах;

забезпечення цифрової стійкості прифронтових громад — завдяки проєкту "Вежі незламності" всі громади й медичні заклади отримали супутниковий інтернет (Starlink);

забезпечення енергонезалежності ЦНАПів і базових станцій мобільного зв'язку;

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

