Згідно з дослідженням Алекса де Вріса-Гао (Alex de Vries-Gao) з Інституту екологічних досліджень (VU Amsterdam), глобальний попит AI на електроенергію цього року може сягнути 23 ГВт, а споживання води — від 312,5 до 764,6 млрд літрів. Це більше, ніж майнінг біткоїнів використав за весь 2024 рік, і приблизно дорівнює обсягу бутильованої води, який споживає весь світ за рік.



Хоча ці цифри здаються величезними, вони все ще є стриманими оцінками, особливо тому, що великі технологічні компанії не деталізують дані у своїх щорічних звітах про сталий розвиток, щоб показати реальне споживання їхніх операцій з AI. «Неможливо навести надзвичайно точну цифру, але вона в будь-якому разі буде дуже великою», — зазначив Алекс де Вріс-Гао. «Зрештою, ціну за це платять усі».



Щоб отримати ці значення, де Вріс-Гао використовував оцінки аналітиків і зіставляв їх із даними фінансових звітів та іншою публічною інформацією, щоб екстраполювати обсяг обладнання для AI, розгорнутого компаніями, а також рівень енергоспоживання. Виходячи з цього, він підрахував, що системи AI виробляють від 32,6 до 79,7 млн тонн вуглекислого газу щорічно, або близько 56 млн тонн у середньому. Для порівняння: викиди парникових газів у Сінгапурі у 2022 році становили лише 53 млн тонн.



Кількість ресурсів, які використовують центри обробки даних AI, викликала занепокоєння деяких американських законодавців щодо впливу на пересічних американців. Сенаторка Елізабет Воррен (Elizabeth Warren) разом із двома іншими сенаторами-демократами надіслала листа семи великим технологічним компаніям із вимогою пояснити їхнє енергоспоживання. Сенатор Берні Сандерс (Bernie Sander) пішов ще далі, запропонувавши повний мораторій на будівництво всіх центрів обробки даних ШІ, щоб гарантувати, що ця технологія принесе користь «усім нам, а не лише 1% найбагатших». Попри це, президент Дональд Трамп (Donald Trump) продовжує наполягати на розвитку AI, щоб США залишалися в авангарді цієї технології, навіть порівнюючи свою «Місію Генезис» (Genesis Mission) з Мангеттенським проєктом часів Другої світової війни.



Професор Шаолей Рен (Donald Trump) з Каліфорнійського університету в Ріверсайді навіть припустив, що цифри де Вріса-Гао можуть бути заниженими, оскільки вони враховують лише фактичну експлуатацію. Ці показники можуть суттєво зрости, якщо розглянути екологічний вплив усього ланцюжка постачання — від видобутку корисних копалин до виробництва, розгортання та подальшої утилізації мільярдів AI-чипів, що використовуються в сьогоднішніх перегонах.

