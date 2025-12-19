Вибори браузерів

19 декабря 2025 г., 17:25

Колись я регулярно писав у блозі про нові браузери – згадуючи і надбудови над IE типу NetCaptor, і бета-версії Firebird (пам'ятаєте взагалі, що так спочатку називався Firefox?). За останні роки, в принципі, картина визначилася – є Chrome, на маках є ще Safari, для любителів залишився Firefox і є ще деяка кількість різних збірок на базі Chromium різного ступеня серйозності.

Мені завжди подобалося використовувати Safari, але дуже бракувало плагінів. Деяку кількість я останнім часом навіть написав сам, але займатися їх перенесенням на Safari не хотілося навіть за допомогою AI. Іноді я все ж намагався переходити на Safari – оскільки на iPad я використовую саме його, то можливості синхронізації місцями допомагали. Але потім все одно повертався на Chrome – іноді це відбувалося через плагіни, а іноді – через споживання пам'яті.

Довгий час я провів на Mac Studio M1 Max з 32 Gb RAM і він, дуже швидкий в момент покупки, в міру використання регулярно нагадував, що 32 ГБ – це зовсім небагато за нинішніх часів навіть для перегляду сайтів і ще пари стандартних процесів. А я людина недовірлива і легко уявляв собі, як могло б бути швидко, якби не цей гігабайт, позначений як swap браузера.

Деякий час тому я побачив Orion – браузер на основі WebKit, який підтримує плагіни і Chrome, і Firefox, і вирішив спробувати. Дійсно, дуже швидко, АЛЕ – в якийсь момент один з процесів браузера починає просто ЖРАТИ пам'ять. До того ж ряд плагінів, які я використовую, працювали, але не до кінця – наприклад, якось не завжди працював LanguageTool, а 1Password відмовлявся використовувати будь-яку авторизацію, крім введення пароля (тобто не розблоковувався через Apple Watch, наприклад).

До речі, нещодавно у Orion вийшла релізна версія після шести років розробки, і я спробував його знову. На жаль, саме ці проблеми нікуди не поділися.

Бажання вибрати найкращий браузер у мене все одно не зникло. Навіть після переходу на MacBook Pro з M4 Pro і 48 Gb RAM (якщо запитаєте, чому не більше, то відповім, що саме ця конфігурація була тут і зараз і за вигідною ціною) мені досі не подобається бачити процеси, що займають багато пам'яті. Тим більше, що мені є куди її витрачати – підключення трьох зовнішніх моніторів через Thunderbolt Hub і вирішення проблем з їх коректним відображенням займає і CPU, і пам'ять.

Ретельний аналіз всіх можливостей показав, що пам'ять люблять взагалі всі. І тому треба вибирати ті, що люблять її хоча б трохи менше. На подив, фіналістів виявилося двоє, обидва на базі Chromium – Brave і Microsoft Edge. Якщо коротко, то у Brave під девізом приватності та безпеки блокування трекерів і реклами вбудовано в ядро, а не реалізовано плагіном, що дозволяє не приховувати, що не треба, а просто не завантажувати ресурси браузера зайвими запитами. При цьому всі плагіни працюють точно так само, як і в Chrome, тому що це ж Chromium. А Edge краще оптимізований для слабких систем і активніше управляє ресурсами. Але, на жаль, блокувати рекламу і трекери доведеться розширенням, тож виграш на потужній машині може бути слабо відчутним.

До фіналу трохи не дотягнув Safari – він все вміє робити на рідному залізі, але портувати самописні розширення я не готовий, а деяких критичних для мене там просто немає.

Загалом, я вже кілька тижнів живу на Brave і, в принципі, цілком задоволений. Правда, деякі розробники сайтів все ж примудряються зробити щось абсолютно монструозне – наприклад, сайт колишнього Twitter постійно розпухав в пам'яті до 2 гігабайт. З ним довелося справлятися окремо – зробити з вкладки додаток, додати Control Plane for Twitter і вичистити частину фіч.

А ось повторити процес з iPadOS не вийшло. Я часто використовую iPad, причому разом з клавіатурою, і хочу мати там швидкий і зручний браузер. Я, звичайно, знаю, що можливості розробників на мобільних платформах Apple обмежені, але мене б цілком влаштував той самий інтерфейс, синхронізація з десктопним браузером і можна навіть без плагінів.

Не тут-то було. Так, якась синхронізація у Brave for iPad з десктопним Brave є. Але сам браузер, м'яко кажучи, працює дивно. Наприклад, у новій вкладці завжди показується тільки вибране – хоча на десктопі є вибір між вибраним і часто відвідуваними сайтами. При заході на сайт Brave for iPad завжди запитує мобільну версію, і побачити щось звичне можна тільки окремим запитом. Ні, способу налаштувати «Завжди запитувати десктопну версію» я не знайшов. Найдивніше і реально дратує – всі браузери при відкритті нової вкладки, якщо підключена клавіатура, ставлять фокус в поле введення адреси сайту. Всі, але не Brave – вам треба окремо ткнути пальцем в екран, щоб почати цю незвичайну операцію набору адреси сайту з клавіатури. І це чемпіон серед браузерів на iPad за непомітністю кнопки нової вкладки – у всіх цей «плюс» добре помітний і в нього легко влучити пальцем, а у Brave він дуже невеликий, сірий на світло-сірому тлі і приліплений до крайньої вкладки. З огляду на те, що всі крипто-AI-штуки вони якраз вліпили і треба ходити це все відключати, я з цікавістю почекаю пояснень, як обмеження Apple не дають зробити хороший браузер.

Загалом, не так вже й хотілося цієї синхронізації – не настільки, щоб мучитися з цими дивацтвами. Поживу далі на Safari на iPadOS. А на десктопі – так, я цілком задоволений вибором Brave. Особливо, якщо там відключити криптогаманці, інтеграцію і дивний AI.

