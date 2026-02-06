 
Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Внесені в «білий список» Starlink працюють, а термінали росіян - заблоковано

6 февраля 2026 г., 8:25

Міноборони повідомило, що процес верифікації супутникових Starlink в Україні триває. Перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працюють. Водночас термінали росіян заблоковано.

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що наразі «білі списки» Starlink оновлюються раз на добу.

«Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу», - наголосив очільник Міноборони.

Паралельно триває робота над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу.

Цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

«Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива», – зазначив Михайло Федоров.

