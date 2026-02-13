Маск реорганізує свій AI-бізнес після відходу двох співзасновників

13 февраля 2026 г., 17:35

Ілон Маск провів загальні збори співробітників xAI, на яких оголосив про реструктуризацію в чотирьох напрямках: чат-бот Grok, кодинг, відеогенерація і Macrohard – підрозділ AI-агентів, ну, ви розумієте, на кого він натякає.

Набір напрямків виглядає як спроба наздогнати відразу всіх конкурентів одночасно. Голосовий продукт розробляли з нуля за пів року, надихнувшись успіхами OpenAI. Відеогенерація, за словами Маска, стане основним споживачем обчислювальних потужностей.

Маск також розповів про плани запустити окремий додаток X Chat і платіжний сервіс X Money (знову?!). За його словами, X приносить 1 млрд дол. підписної виручки на рік. Скільки приносить бізнес безпосередньо AI, не говориться, але розширення датацентрів обійдеться у 20 млрд дол.

Крім земних справ, Маск розповів, що компанія побудує фабрику на Місяці, звідки масивною катапультою будуть запускатися AI датацентри на орбіту навколо Землі. На Марс ми, очевидно, поки не летимо, концепція змінилася.

