Українська AeroMotors тепер виробляє до 60 тис двигунів для БпЛА щомісяця

9 февраля 2026 г., 8:15

0

Tweet

Платформа Brave1 повідомила, що компанія AeroMotors суттєво наростила випуск продукції - до 60 тис двигунів щомісяця.



Як зазначається, на початку грудня минулого року було проведено захід Brave1 Components, присвячений розвитку ринку вітчизняних компонентів. Того ж місяця AeroMotors, компанія кластеру, залучила 550 тис дол. інвестицій від Front Ventures. Кошти спрямували зокрема на масштабування виробництва.



Саме завдяки отриманим інвестиціям українська компанія вже виходить на потужність до 60 000 двигунів щомісяця.



«Сьогодні кейси інвестування в українські компоненти - унікальні. Ринок ще досить молодий, тому іноземні фонди не поспішають вкладатися в цю сферу. Тож кожна інвестиція є не лише внеском у розвиток ринку компонентів, а й позитивним сигналом для інших венчурних фондів», зазначили у Brave1.



Раніше завдяки сприянню Brave1 компанія AeroMotors також залучила інвестиції від MITS Capital, міжнародної інвестиційної групи, яка є частиною української екосистеми defense-tech, системно підтримуючи розвиток українських оборонних технологій.



AeroMotors не лише розробляє й повністю виготовляє електродвигуни для дронів - від металообробки до збірки, а й самостійно тестує їх. Компанія має найширшу модельну лінійку двигунів - від 7 до 32 дюймів, від FPV до важких платформ.



«Розвиток ринку вітчизняних компонентів - це важливий крок для досягнення незалежності нашої оборонки, а системні інвестиції — складова такого розвитку», підкреслили у Brave1.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI