Надійний Wi-Fi як основа платформи цифрового освітнього простору

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Проєкт забезпечення широкосмугового інтернет-доступу шкіл столиці України, побудованного з використанням платформи Aruba Central, було представлено на конференції HPE Reconnect 2024 Ukraine.

Олександр Волощук: "Робота системи налагоджена настільки ефективно, що вона справляється з досить серйозними навантаженнями. Так зафіксована максимальна кількість одночасно підключених клієнтських пристроїв становила 11,5 тис"

Сьогодні вже безперечною є теза, що платформа цифрового освітнього простору то невіддільна частина сучасної сфери освіти, оскільки дає змогу створювати та працювати з цифровим інтерактивним контентом. Крім того, таке рішення дає можливість управління процесом освіти в режимі реального часу з отриманням аналітики, підтримує широкий спектр функціональності, включно з перевіркою електронного журналу та відвідуваності, спілкування безпосередньо з учнями, оцінку їхньої ефективності. А в непростих умовах війни, тільки такий підхід може забезпечити безперервність освіти в змішаному циклі, коли через тривоги діти то залишаються вдома, то йдуть до школи. Цифровий освітній простір забезпечує дітям можливість спокійно навчатися там, де їм зручно з мінімізацією втрат ефективності.

Для створення цифрового освітнього простору загальноосвітні заклади столиці України забезпечено комунальним сервісом доступу до Інтернету, який наразі охоплює понад 75 шкіл із загальною кількістю учнів близько 10 тис. Проєкт передбачає розміщення більш як 3500 встановлених у будівлях точок доступу Wi-Fi, з них понад 600 розташовані у сховищах.

Проєкт підтримує команда з 20 фахівців, які займаються не тільки моніторингом стану цієї великої інфраструктури, а і її кіберзахистом з використанням таких технологій, як SIEM, EDR, PAM. Така функціональність покладена на створений у рамках проєкту центр моніторингу та кібербезпеки, де розгорнуто платформу НРЕ Aruba Central. Вона дає змогу в режимі реального часу проводити моніторинг якості сигналу, кількості під'єднань і оцінювати можливі ризики, які можуть створювати під'єднані пристрої. Крім того, ця платформа забезпечує оптимізацію продуктивності мережі та виконує її гнучке масштабування.

Підтримуються такі функції віддаленого управління для понад 3500 точок доступу як прошивка їхнього вбудованого програмного забезпечення, контроль версій і конфігурація. Завдяки цьому кожна з точок доступу може бути віддаленого замінена, видалена або заблокована. А налаштування сигналу дає змогу домогтися ефективнішої роботи окремих сегментів. Вбудований у платформу AI може підказати розв'язання проблеми в разі помилки в налаштуванні. При цьому не потрібне залучення локальних адміністраторів.

За визнанням Олександра Волощука, директора компанії «Київтелесервіс», робота системи налагоджена настільки ефективно, що вона справляється з досить серйозними навантаженнями. Так зафіксована максимальна кількість одночасно підключених клієнтських пристроїв становила 11,5 тис.

Процес підключення нового об'єкта після розведення кабелів і монтажу точок доступу займає небагато часу і максимально автоматизований. При цьому виконується завантаження двох-трьох файлів конфігурації, а потім групування точок доступу та їх виведення в продуктивний режим. На це йде приблизно один-два дні за середньої кількості 100-150 точок доступу на окремому майданчику.

Зокрема завдяки й цьому проєкту столиця України опинилася в TOP-15 всесвітнього рейтингу рівня цифровізації та розвитку цифрових послуг. У найближчих планах подальше розширення охоплення системи інтернет-доступу загальноосвітніх закладів Києва.

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