Праведники та пастирі егоїстичного світу

Коли у серпні уряд США придбав майже 10% акцій Intel, конвертувавши гранти (CHIPS Act та Secure Enclave) у власність, акції Intel підросли на 7%, потім знову впали. Ринок відреагував неоднозначно через ризики, пов’язані з довгостроковим впливом, міжнародною репутацією, регуляторними обмеженнями і розмиванням прав акціонерів. Прихильники економічних свобод висловили різку критику, тоді як ліваки побачили в цьому справедливу винагороду для платників податків.





Свіжа новина про намір NVIDIA вкласти 5 млрд дол. в Intel спричинила стрибок акцій останньої на 30%. Саме співставлення реакцій ринку говорить про вагу символів віри.





Інвестиції NVIDIA миттєво зроблять її одним із найбільших акціонерів Intel, забезпечивши частку приблизно 4%. Угода передбачає стратегічну співпрацю: Intel буде проектувати кастомні центральні процесори для дата-центрів, інтегрувати GPU-чіплети від NVIDIA у ПК-чіпи Intel, компанії розвиватимуть технології зв’язку між чіпами для швидкого обміну даними в завданнях штучного інтелекту.





Партнерство поки що не включає контрактне виробництво Intel для GPU NVIDIA (тобто NVIDIA поки не передасть виробництво своїх чіпів у фабрики Intel прямо в межах цього договору). Але оскільки Intel вироблятиме майбутні чіпи x86 з інтегрованим кремнієм NVIDIA, це все одно збільшить обсяги виробництва для Intel.





Експерти бачать такі потенційні наслідки:

Зростання довіри до Intel. Крок NVIDIA сигналізує ринку, що Intel може бути життєздатним гравцем в епоху штучного інтелекту. Для Intel ця угода має великий сенс, компанія потребує інвестицій. 5 мільярдів доларів не є великою сумою для NVIDIA в наші дні, але отримати такого союзника дорогого варто. Допомога важлива навіть з точки зору завантаження виробництва фабрик. Посилення екосистеми NVIDIA. NVIDIA отримає переваги від інтеграції з x86 CPU Intel, покращення продуктивності АІ-систем. Зменшиться залежність від контрактних виробників (наприклад, TSMC) у майбутньому.

Конкурентний тиск. Багато хто вважає чіпи AMD EPYC у серверах NVIDIA AI виграшною комбінацією. У AMD є перспективні розробки GPU для дата-центрів. Кажуть, що NVIDIA набагато більше стурбована конкуренцією з боку AMD, ніж з боку Intel, тому «дружба проти AMD» здається ключовим мотивом. Синергія та нові продукти. Кастомні CPU у поєднанні з GPU-чиплетами у ПК, нові CPU для дата-центрів, швидкі канали зв’язку між компонентами — це все може дати нову, конкурентнішу лінійку продуктів. Сумнівне майбутнє власної серії графічних процесорів Intel Arc слід вважати можливим побічним ефектом.

Політичні розклади. Непередбачуваність дій держадміністрації робить політичний фактор впливовим чинником на розвиток відносин між великими компаніями США. Ще на початку серпня Дональд Трамп закликав головного виконавчого директора Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку, заявивши, що він «сильно заангажований» через свої інвестиції в компанії, пов’язані з Китаєм і китайським військовим сектором. Через кілька днів після цього Трамп вже називав кар’єру Тана «дивовижною історією».





Може виявитися так, що витрачені NVIDIA на Intel кошти – це недорога «золота акція», одночасне вкладення у «повернення величі» (для верховних вух), технологічне партнерство, нейтралізацію конкурентів, страховку від негараздів з Тайванем.





Загалом, нічого поки що не ясно. Вcя ця історія нагадує натхненний монолог Джулса з «Кримінального чтива»: «Можливо, це означає, що ти зла людина. А я праведник. А цей містер 9мм... він пастир, що захищає мою праведну дупу в долині темряви. Або це може означати, що ти праведник, а я пастир, і це світ злий та егоїстичний».





Правда у тому, що крихкий світ населений пастирями і злими егоїстами. Спостерігаємо.

