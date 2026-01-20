Потужність дата-центрів OpenAI зросла до 1,9 ГВт на тлі збитків у 17 млрд дол.

20 января 2026 г., 13:25

Фінансова директорка OpenAI Сара Фріар (Sarah Friar) оприлюднила звіт про стрімке зростання компанії у 2025 році.



Річний виторг (ARR) розробника ChatGPT підскочив до 20 млрд дол. порівняно з 6 млрд дол. у 2024 році.



Паралельно з цим OpenAI радикально розширила свою інфраструктуру: загальна потужність її дата-центрів зросла з 600 мегават на початку року до 1,9 гігавата наприкінці 2025-го. Фріар підкреслила, що інвестиції у залізо тепер прив’язані до «реальних сигналів попиту», щоб уникнути надмірного випередження ринку.



Попри успіхи у зниженні вартості інференсу до рівня менше 1 дол. за мільйон токенів, OpenAI стикається з серйозними фінансовими викликами: очікується, що чистий збиток компанії у 2026 році може зрости до 17 млрд дол. Для виправлення ситуації компанія має намір впровадити рекламу в ChatGPT, а також розвиває власні кастомні чипи разом із Broadcom. Плюс до цього готується запуск АІ-агентів для автоматизації складних робочих процесів, які здатні працювати з контекстом протягом тривалого часу.



Аналитики вважають, що OpenAI перейшла від етапу «дослідницької лабораторії» до стадії глобального інфраструктурного гіганта. Масштаб у 1,9 ГВт - це енергетичний еквівалент роботи двох середніх атомних енергоблоків, що робить компанію одним із найбільших споживачів електрики у світі. У своїй новій стратегії OpenAI більше не використовує виключно найдорожче залізо для всіх типів обчислень. Компанія впровадила гібридну модель, де найскладніші моделі нового покоління навчаються на преміальних чипах, тоді як масові запити користувачів обслуговуються на дешевшій та енергоефективній інфраструктурі, що дозволило радикально знизити собівартість генерації токенів.



Така трансформація супроводжується переходом до «траншевого» фінансування, коли капітал виділяється лише під конкретні ринкові досягнення.



Пріоритетними напрямами OpenAI стають ліцензування даних, угоди на основі інтелектуальної власності та впровадження «ціноутворення за результат». Кінцевою метою є створення екосистеми АІ-агентів, здатних самостійно виконувати завдання у багатьох додатках одночасно. Це перетворює OpenAI на паралельну обчислювальну мережу, де власні чипи та гігантські дата-центри, такі як проєкт Stargate, стають фундаментом для тотальної автоматизації інтелектуальної праці у 2026 році.

