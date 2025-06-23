Для чого дисплею частота оновлення в 1 млн кадрів в секунду

23 июня 2025 г., 18:51

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Традиційно дисплеї сприймаються як інтерфейс взаємодії комп'ютера і людини, але виявляється, з їх допомогою можна організувати високошвидкісний канал передачі даних між обчислювальними платформами.

Саме на це застосування й розраховане рішення від компанії X Display Company (XDC), яка представила високошвидкісний дисплей зі швидкістю передачі даних в мільйон кадрів в секунду. Цей прорив закладає основу для систем бездротового оптичного зв'язку вільного простору наступного покоління, здатних прискорити підключення в дата-центрах штучного інтелекту та забезпечити кластери внаслідок масштабованих, бездротових, перенастроюваних і енергоефективних каналів зв'язку між дисплеєм і камерою.



«Ми бачимо, що концепції та елементи технологій дисплеїв microLED готуються до виходу на ринок оптичного зв'язку для центрів обробки даних для взаємозв'язку всередині», — сказав Ерік Вірей (Eric Virey), доктор наук, головний аналітик з ринку дисплеїв і технологій у підрозділі Photonics, Sensing & Display групи Yole Group. З появою штучного інтелекту та зростанням нейронних мереж більш масштабовані та стійкі рішення для підключення полегшать навантаження на енергетику, мережеву інфраструктуру і сукупну вартість володіння (TCO) для гіпермасштабних центрів обробки даних. Оптичний зв'язок на основі дисплеїв XDC дозволяє даним буквально літати в повітрі, усуваючи необхідність у фізичних пучках волокон для формування кластерів xPU, а також динамічно адаптуючись у режимі реального часу до змін у попиті на пропускну здатність.

На відміну від звичайних дисплеїв, оптимізованих для людського зору, дисплеї XDC розроблені для міжмашинної комунікації. Використовуючи тисячі надшвидких, багатохвильових і паралельно випромінювачів, що передають, система динамічно записує і контролює дані по дискретних послідовних кадрах, кожен з яких оптично передається дисплеєм, а потім зчитується високошвидкісною камерою приймачем. Моделювання енергоефективності каналу зв'язку показує, що в порівнянні з оптичними трансиверами 800G питома потужність на біт (pJ/bit) може бути збільшена у 2-3 рази, що є значною перевагою для гіпермасштабних дата-центрів, які прагнуть до більш екологічної та реконфігурованої інфраструктури.

«Цей прорив відкриває абсолютно нову парадигму, в якій дисплеї виходять за рамки своєї традиційної ролі простих інтерфейсів для людей і перетворюються на оптичні передавачі даних між машинами», — зазначив Нікхіл Джайн (Nikhil Jain), директор з оптоелектроніки та стратегічних партнерств в X Display. «Можливість динамічної передачі даних зі швидкістю в мегагерцах по повітрю відкриває перспективи для трансформації хмарної інфраструктури. Ми з гордістю представляємо найшвидший у світі дисплей і оптичні з'єднання на основі дисплеїв, які дозволяють передавати величезні обсяги даних через вільний простір, а не через громіздкі пучки волокон. У перспективі, завдяки постійним інноваціям, пропускна здатність в терабітах в секунду і вище стане доступною, що полегшить масштабований, модульний і енергоефективний оптичний зв'язок і відкриє шлях для таких передових додатків, як оптичні обчислення».

Ця платформа є не тільки привабливим рішенням для оптичної передачі даних, але і пропонує компоненти для додатків, що охоплюють LiFi, цифрове мовлення, зв'язок у видимому світлі (VLC), автомобільні мережі ad hoc (VANET) і енергоефективні оптичні обчислення.

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