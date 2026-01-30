Мініоборони зі SpaceX вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА

30 января 2026 г., 10:25

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.



Він подякував Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації.



За словами очільника Міноборони, рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави.



«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст», – підкреслив Михайло Федоров.

