Мініоборони зі SpaceX вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА

30 января 2026 г., 10:25

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Він подякував Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації.

За словами очільника Міноборони, рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави.

«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст», – підкреслив Михайло Федоров.

