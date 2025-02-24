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Підтримуємо створення мобільного вузла зв’язку ППО! 

24 февраля 2025 г., 16:10

Підтримуємо створення мобільного вузла зв’язку ППО!

Для організації безперебійного інформаційного забезпечення підрозділів ППО у складі Угрупування сил і засобів оборони Києва (УСІЗОК), а також надійного управління всіма підрозділами ППО, що входять в зону відповідальності ПВК Центр, необхідно створити мобільний вузол зв’язку ПВК Центр.

Початковий бюджет був понад 4,5 млн грн, але згодом, шляхом оптимізації та завдяки деяким спонсорам, він скоротився до 2,8 млн грн. Причому 10% вже є на рахунку з попередніх донатів. Як завжди для ППО використовується платформа SafeSky!

Перелік необхідного обладнання та робіт включає: мережеве обладнання, сервери та ноутбуки, систему автономного живлення, кондиціонування та опалення, Інтернет з резервуванням каналів, відеонагляд, аксесуари, розхідні матеріали, налаштування, зварювальні та монтажні роботи. Роботи вже почалися. Сформована команда з більш ніж 10 людей, які залучені в проєкт.

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