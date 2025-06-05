Європейський регіон GlobalLogic очолила українка Юлія Штукатурова

5 июня 2025 г., 12:35

GlobalLogic, компанія Hitachi Group, оголосила про призначення на посаду керівника європейського регіону Юлії Штукатурової, лідерки з більш ніж 17-річним досвідом у GlobalLogic та експертки у галузі технологій. Протягом своєї кар'єри Юлія фокусувалася на цифровій трансформації, стратегіях розвитку бізнесу й еволюції медіа, телекомунікаційної та енергетичної галузей. Її глибокі знання підкріплені науковим ступенем кандидата наук у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів.

«Наші пріоритети в Європі залишаються чіткими: поглиблювати присутність на місцевому ринку та створювати нові можливості для наших інженерних талантів. Разом з Hitachi ми прагнемо прискорити зростання, об'єднавши наші різноманітні бізнеси й компетенції в рамках концепції One Hitachi, в основі якої лежать цифрові технології», – зазначила Юлія Штукатурова.

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