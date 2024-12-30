Відкрито реєстрацію у проекті BEST CIO 2024! 

30 декабря 2024 г., 17:53

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Організаційний комітет проєкту BEST CIO оголошує про старт Пʼятнадцятого конкурсу для ІТ-директорів України.



Партнерами BEST CIO 2024 виступають компанії Check Point, De Novo, IT-Solutions та UCloud.



Нагадаємо, організатором конкурсу, який проводиться з 2008 р., виступає видання «Компʼютерний Огляд». Головне завдання проєкту залишається незмінним з моменту його заснування - виявлення найпрофесійніших ІТ-керівників, які працюють на українських підприємствах у різних індустріях і галузях.

«BEST CIO 2023 ми провели за підсумками фактично двох попередніх років, оскільки російська навала не дозволила продовжувати проект у 2022 році. Як би не намагалася рф, але завдяки Силам оборони Україні та стійкості українського народу, ворогу не вдається зупинити життя та бізнес в нашій країні. В цих непростих умовах компанії продовжують свій розвиток і цифровізація бізнесу, а з нею й роль ІТ-директора стають важливими, як ніколи. Тому ми вирішили продовжувати наш проект та оголошуємо старт BEST CIO 2024, щоб обрати найкращих ІТ-менеджерів у своїх галузях», - зазначив Михайло Лаптєв, головний редактор видання «Компʼютерний Огляд» і голова журі BEST CIO.

У конкурсі можуть взяти участь ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 30 квітня. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів BEST CIO 2024.



Після першого туру відбудеться другий, у межах якого з фіналістами буде проведено додаткові інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі для визначення переможців BEST CIO 2024 у кожній з індустрій.

Вы можете ознайомитися з результатами попереднього конкурсу. А також до вашої уваги фоторепортаж с церемонії нагородження за підсумками BEST CIO 2023.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора