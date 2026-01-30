Квартальні доходи Seagate зросли на 45% до 2,26 млрд дол. на тлі АІ-буму та успіху технології HAMR

30 января 2026 г., 17:15

Seagate Technology оприлюднила результати за другий квартал 2026 фінансового року, продемонструвавши впевнене зростання показників завдяки підвищеному попиту на рішення для зберігання даних у хмарних та корпоративних середовищах.



За звітний період, що завершився 2 січня 2026 року, виторг компанії зріс на 45% до рекордних 2,26 млрд дол., що підтверджує успішну адаптацію бізнесу до потреб ринку, орієнтованого на розвиток АІ. Чистий прибуток за GAAP сягнув 213 млн дол., або 0,99 дол. Генеральний директор Seagate Дейв Мозлі (Dave Mosley) зазначив, що такі результати відображають стратегічну перевагу компанії у сегменті Mass Capacity, де накопичувачі на базі технології HAMR дозволяють клієнтам суттєво знижувати загальну вартість володіння інфраструктурою при одночасному збільшенні щільності запису даних.



Фінансовий директор Джанлука Романо (Gianluca Romano) повідомив, що за звітний квартал компанія згенерувала 325 млн дол. операційного грошового потоку та 274 млн дол. вільного грошового потоку. Це дозволило раді директорів затвердити щоквартальні дивіденди у розмірі 0,72 дол. на акцію, які будуть виплачені у квітні 2026 року. Компанія продовжує утримувати здорову структуру балансу, завершивши квартал із запасом готівки та її еквівалентів у розмірі 828 млн дол. При цьому загальний обсяг відвантаженої ємності накопичувачів склав рекордні показники, що підкреслює критичну роль жорстких дисків у зберіганні величезних масивів даних, необхідних для навчання та роботи моделей АІ.



Основним драйвером майбутнього зростання Дейв Мозлі назвав прискорення переходу великих хмарних провайдерів на диски ємністю 30+ ТБ, де Seagate утримує технологічну першість. Компанія очікує, що у третьому фіскальному кварталі виторг складе близько 2,3 млрд дол. із можливою похибкою у 150 млн дол. Високий попит з боку операторів дата-центрів, які активно модернізують свої об’єкти під потреби генеративного АІ, створює сприятливі умови для подальшого збільшення маржинальності.



Фінансовий звіт Seagate за початок 2026 року фіксує важливий зсув у сприйнятті традиційних жорстких дисків як незамінної частини АІ-екосистеми. Якщо раніше побутувала думка, що SSD повністю витіснять пристрої з магнітним записом, то сьогоднішня реальність доводить протилежне. Для зберігання колосальних наборів даних, що використовуються для навчання великих мовних моделей, HDD залишаються найбільш економічно вигідним рішенням.



Показник non-GAAP чистого прибутку Seagate у 1,66 дол. на акцію є чітким сигналом інвесторам, що компанія вийшла з кризи перевиробництва минулих років та перейшла до фази «дефіцитної маржинальності». З огляду на те, що цикл оновлення накопичувачів у гіперскейлерів тільки набирає обертів, Seagate має всі шанси завершити фіскальний рік із рекордними показниками рентабельності.

