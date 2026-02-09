 
Кількість ідентифікацій в системі BankID минулого року зросла на 25% та перевищила 109 млн

9 февраля 2026 г., 12:35
Кількість ідентифікацій в електронній системі BankID минулого року зросла на 25% та перевищила 109 млн

За підсумками 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій у системі BankID НБУ досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше ніж у 2024 році. Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних – на 26% та досягла 102,9 млн.

Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектра державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Дія», а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+».

Серед комерційних популярними є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

Збільшенню кількості ідентифікацій у BankID минулого року сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Торік до системи було приєднано 11 нових абонентів – надавачів послуг. Загалом на початок 2026 року BankID налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів – надавачів послуг (з них 97 – комерційні установи та 15 – некомерційні).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

