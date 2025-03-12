GlobalLogic пропонує Velocity AI для прискорення інновацій в бізнесі

12 марта 2025 г., 13:35

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Компанія GlobalLogic, що входить до Hitachi Group, анонсує запуск VelocityAI – комплексного пакета рішень на основі AI, який допомагає бізнесу перетворювати ідеї на реальні результати. VelocityAI прискорює розробку продуктів, покращує операційні процеси та вдосконалює клієнтський досвід, об’єднуючи штучний інтелект, цифрові технології та експертизу фахівців.

Більшість компаній постають перед труднощами у впровадженні та масштабуванні AI. Дослідження BCG за 2024 рік показує, що лише 26% компаній, які використовують AI, можуть вийти за межі пілотних проєктів і отримати реальну бізнес-цінність. VelocityAI допомагає подолати ці виклики, пропонуючи гнучкий, масштабований і безпечний підхід, адаптований до потреб кожної компанії.

VelocityAI зокрема включає AI-powered SDLC – інтеграцію AI в життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Завдяки цьому рішенню, команди можуть безпечно впроваджувати AI на всіх етапах розробки – від вимог до проєктування, до тестування та розгортання. Так, досвід GlobalLogic і передові інструменти Generative AI допомагають компаніям підвищити продуктивність, захистити інтелектуальну власність і оптимізувати процеси розробки.

Intelligence Engineering – трансформація даних у прибуткові рішення. Використовуючи AI, цифрові технології та дизайн, компанії можуть створювати інтелектуальні продукти, покращувати клієнтський досвід і оптимізувати операції. Завдяки архітектурі «Platform-of-Platforms» GlobalLogic допомагає бізнесу розв'язувати питання безпеки даних, захисту інтелектуальної власності та юридичні ризики.

Стверджується, що VelocityAI допомагає компаніям досягати: зростання продуктивності на 30%, скоротити час виводу продуктів на ринок на 25%, зменшити операційні витрати на 20%.

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