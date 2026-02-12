Ключі кваліфікованого електронного підпису створюватимуться за новим посиленим алгоритмом

12 февраля 2026 г., 12:35

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про початок переходу на новий стандарт криптографічного захисту «Купина». Це плановий крок, який покликаний зробити електронні підписи та цифрові дані стійкішими до сучасних кіберзагроз.

Отже, з 10 лютого 2026 року нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуться за сучасним посиленим алгоритмом. Усі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними та працюватимуть до кінця свого терміну.

Старі алгоритми не вимикаються миттєво. Вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки вже підписаних документів, але нові операції поступово перейдуть на стандарт «Купина». До 1 липня 2026 року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти до використання «Купини».

