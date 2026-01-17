Світовий ринок ПК 2025: повернення до зростання на тлі нових викликів

+11

Після двох років спаду глобальний ринок персональних комп’ютерів у 2025 р. нарешті повернувся до зростання, що підтверджується позитивною динамікою протягом усіх останніх чотирьох кварталів.

Рік відновлення

За оцінками провідних аналітичних агентств (IDC, Gartner, Omdia та Counterpoint), за підсумками року світові поставки традиційних ПК (десктопів, ноутбуків і робочих станцій) зросли приблизно на 8–9% у річному вимірі. Зокрема, IDC зафіксувала зростання на 8,1%, тоді як Omdia вказала на більш агресивні 9,2%, а Counterpoint оцінила ринок у межах 8,4%.

Загалом було відвантажено близько 284,7 млн ПК за даними IDC, або 279,5 млн одиниць за версією Omdia, тоді як у 2024 році цей показник становив від 255,9 млн до 263,3 млн залежно від методології дослідників. Таким чином, індустрія продемонструвала перше впевнене річне зростання після пандемійного буму 2020–2021 років та подальшої корекції попиту у 2022–2023 рр. «Відскок ринку ПК у 2025 році - це не просто заміна застарілих систем, це підготовка до того, що буде далі», - зазначає Девід Наранхо (David Naranjo), асоційований директор Counterpoint Research.

Всі чотири квартали 2025-го були позитивними для ринку: наприклад, у IV кв. продажі підскочили майже на 9,6%, досягнувши 76,4 млн шт. за даними IDC, або навіть на 10,1% до 75 млн шт. (у звітах Omdia) порівняно з кінцем 2024-го. Це особливо показово, адже ще на початку року аналітики обережно прогнозували лише деяке відновлення – на рівні декількох відсотків.

Основними рушіями зростання стали відкладений корпоративний цикл оновлення ПК та підготовка до завершення підтримки Windows 10 (яка офіційно припинилася 14 жовтня 2025 року, що змусило підприємства масово мігрувати на Windows 11). Бізнес-користувачі масово замінювали застарілі машини на нові з наступною версією Windows, аби встигнути до дедлайну, причому станом на жовтень майже 40% встановленої бази все ще потребували оновлення. «Попит бізнесу та споживачів на оновлення ПК залишається стабільним, оскільки ринок швидко реагує на необхідність оновлення систем», - підкреслив Ішан Датт (Ishan Dutt), директор з досліджень Omdia.

Source: IDC

За словами Мікако Кітаґави (Mikako Kitagawa), директорки з досліджень Gartner, корпорації та держустанови особливо активізували апгрейд парку пристроїв у Європі та Північній Америці, щоб завершити перехід на Windows 11 вчасно (хоча в США динаміка була дещо спотворена тарифними побоюваннями).

Одночасно у першій половині 2025-го великий вплив мав фактор митних тарифів: виробники поспішали завезти продукцію до США напередодні запровадження нових мит, оголошених 2 квітня 2025 року під час так званого «Дня визволення», коли президент Трамп (Donald Trump) оголосив про базовий 10% тариф на весь імпорт та до 50% на окремі категорії.

Як наслідок, в США поставки в I кв. зросли на вражаючі +12,6% за даними Gartner, або навіть на всі 15% за замірами Canalys завдяки поповненню каналів збуту «про запас». Хоча реальний кінцевий попит у споживчому сегменті залишався стриманим, такі випереджувальні дії виробників суттєво підняли загальні показники першого півріччя.

Втім, ефект «штучного випередження» змінив структуру попиту протягом року. У другому кварталі 2025-го глобальні поставки зросли на 4–8%, причому майже все зростання забезпечив комерційний сегмент. Останній зріс на 8% у США за даними Canalys, тоді як споживчий сегмент продемонстрував змішані сигнали через економічну невизначеність.

Підприємства оновлювали парк ПК швидше, ніж споживачі: за дослідженнями Gartner, корпоративний попит перевищував споживчий, тоді як домашні користувачі через економічну невизначеність відкладали покупки і полювали на знижки, часто чекаючи святкового сезону або спеціальних пропозицій на AI-ready моделі.

Регіональна динаміка теж відрізнялась. Наприклад, у Північній Америці багато продажів було перенесено на початок року через згадані тарифні побоювання, тож у III кв. приріст у цьому регіоні склав лише +1,6%. У наступному кварталі ситуація змінилася: найсильніше зростання показав регіон EMEA (+14%), далі йдуть Азійсько-Тихоокеанський регіон (+12%) та Америка (+4%) за даними IDC.

До кінця року ситуація вирівнялась: у IV кв. 2025-го зростання було зафіксовано в більшості країн світу, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та EMEA. Таким чином, 2025-й став роком відновлення для світового ПК-ринку - хоч і на тлі неоднорідного попиту та нових викликів.

Десктопи проти ноутбуків: зміна акцентів

Настільні ПК (десктопи) несподівано стали «локомотивом» зростання у 2025 році, випередивши портативні комп’ютери за темпами відновлення. За даними Omdia, сукупні поставки десктопів, включно з стаціонарними робочими станціями, досягли 59,1 млн одиниць – це на 14,4% більше, ніж роком раніше.

Натомість сегмент ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) зріс приблизно на 8,0%, до 220,4 млн пристроїв за рік. Іншими словами, хоч ноутбуки й залишаються провідною категорією (майже 80% усіх продажів), саме настільні системи показали більший відсотковий приріст у 2025-му.

Експерти пояснюють це тим, що корпоративні клієнти після пандемії довше відкладали оновлення стаціонарних ПК, і тепер цикл їх заміни збігся з виходом Windows 11. У другому кварталі Gartner зафіксував особливо активне оновлення бізнес-десктопів, пов’язане з міграцією на нову ОС. В Європі, наприклад, спостерігався бум заміни офісних комп’ютерів саме у зв’язку з Windows 10 EOS (End of Support) - дедлайном, який настав восени.

Водночас ноутбуки теж продовжили нарощувати обсяги, хоча й повільніше. На їхні продажі позитивно вплинули кілька факторів.

Освітній сектор. Після спаду попередніх років школи та університети знову почали закуповувати портативні ПК. Так, у Японії в I кв. 2025-го діяв масштабний державний проєкт GIGA з оновлення шкільних пристроїв, де значну частку становили саме хромбуки.

Поява “AI-готових” моделей. У 2025 році виробники почали пропонувати нові ноутбуки з вбудованими прискорювачами AI (нейронними модулями). Ці функції стимулювали частину покупців оновити пристрій раніше, щоб “йти в ногу” з трендом штучного інтелекту.

Держзамовлення та корпоративні ноутбуки. Бізнес-сегмент вклався в мобільні ПК для співробітників у межах оновлення інфраструктури.

Важливо зазначити, що споживчий попит на лептопи лишався стриманим – покупці у світі стикаються з підвищенням вартості життя та воліють довше користуватися наявними пристроями. Проте загальний тренд для ноутбуків все ж позитивний завдяки згаданим сегментам: освітньому та бізнес-класу.

Освітній сегмент і повернення хромбуків

Окремо варто детально розглянути сектор хромбуків. Після різкого спаду у 2022–2023 роках цей сегмент торік показав ознаки відновлення, головним чином завдяки освітнім проєктам. За даними галузевих джерел, у 2024 році глобальні поставки хромбуків впали до 17,5 млн штук – значно нижче очікувань ринку.

Але на 2025 рік компанія Google поставила амбітну мету у 19,5 млн пристроїв, що свідчить про плановане зростання понад 10%. Фактичні результати першого півріччя вже показали 11 млн відвантажених одиниць, що робить ціль Google цілком досяжною.

Багато навчальних закладів оновлюють парк хромбуків, закуплених під час пандемії, оскільки закінчується термін служби та підтримки. Наприклад, згадана японська програма GIGA була розрахована на заміну пристроїв через 4–5 років, тож у 2025-му саме настав час оновити десятки тисяч шкільних ноутбуків на базі Chrome OS.

Не лише Японія – у США та Європі теж спостерігався підйом поставок у сегменті освіти. Аналітики Omdia відзначають, що нова хвиля освітніх ініціатив зробила планшети та Chrome-пристрої “стандартним інструментом” в школах.

Лідери ринку: хто виграв у 2025-му?

За підсумками року топ-5 виробників ПК у світі залишилися ті ж, що й раніше, але частки дещо змінилися на користь лідерів. Слід також зауважити, що консолідація продовжується: п'ять найбільших вендорів тепер контролюють понад 75% ринку.

Lenovo повернула собі позицію безумовного №1, збільшивши поставки до 70,8 млн ПК за даними IDC (або 71 млн за версією Omdia) і посівши 24,9% світового ринку. Компанія наростила продажі на +14,5% у річному обчисленні.

HP Inc. посіла другу сходинку з результатом 57,5 млн ПК і 20,2% ринку. Її поставки зросли на 8,4% за рік. Компанії вдалося отримати вигоду від відновлення попиту серед корпоративних клієнтів, особливо в Європі.

Dell Technologies зберегла третє місце з 41,1 млн ПК за даними IDC (або 42 млн за версією Omdia) і часткою 14,4%. Її річне зростання за IDC склало 5,2%, але за Omdia воно було ще вище - близько 7%. Втім, вже наприкінці 2025-го компанія продемонструвала найкращий квартал за рік: у IV кв. поставки підскочили на 18,2% за IDC.

Apple втримала четверту позицію, водночас ставши одним із найдинамічніших вендорів. За оцінками IDC, протягом 2025 року Apple відвантажила 25,6 млн Mac, що на +11,1% більше, ніж у 2024-му. «Apple вдалося поєднати потужність і енергоефективність, інтегрувавши AI у повсякденний досвід користувача – це її ключова перевага у 2025 році», – коментує Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), старший аналітик IDC.

ASUS замкнула п’ятірку лідерів із результатом 20,5 млн ПК і 7,2% світового ринку. Тайванський виробник наростив продажі на 13,4% у порівнянні з 2024 роком, випередивши багатьох конкурентів.

Частка інших виробників (Acer, MSI, Samsung, Microsoft та десятки дрібніших брендів) сумарно скоротилася до ~24% ринку. У 2025 році топ-5 вендорів забезпечили понад 75% світових продажів.

AI-PC: штучний інтелект як новий драйвер

Інтеграція штучного інтелекту в персональні комп’ютери стала головним технологічним трендом 2025 року. Виробники масово анонсували так звані “AI PC” – комп’ютери, оснащені спеціальними нейронними процесорами (NPU).

Якщо у 2024 році частка таких пристроїв була близько 15%, то за оцінками Gartner до кінця минулого року вже 31% усіх реалізованих ПК мають вбудовані функції AI. «АІ-ПК змінюють ринок, але їх впровадження у 2025 році сповільнюється через тарифи та паузи в закупівлях, викликані ринковою невизначеністю», - зазначив Ранджіт Атвал (Ranjit Atwal), старший аналітик Gartner.

Apple залишалася лідером у цьому сегменті завдяки тривалій стратегії розвитку Neural Engine. У жовтні минулого року компанія представила архітектуру M5, яка в 14-дюймових MacBook Pro забезпечує до 3,5 раза вищу продуктивність AI порівняно з попереднім поколінням.

Водночас екосистема Windows зробила величезний крок вперед. Наприкінці 2025 року Qualcomm представила флагманський Arm-процесор Snapdragon X2 Elite/Extreme, який має NPU продуктивністю 80 TOPS та у багатопотокових тестах Geekbench (23,611 бала) навіть випереджає базовий 10-ядерний Apple M5 (17,862 бала). «Вендори АІ-ПК повинні продемонструвати додану вартість, яку можуть принести їхні пристрої, оскільки бізнес починає стикатися з проблемами інтеграції АІ в робочі процеси», - додає Грег Девіс (Greg Davis), аналітик Canalys.

Паралельно Intel анонсувала на CES 2026 (5 січня) своє наступне покоління процесорів Core Ultra Series 3 (Panther Lake), побудованих на техпроцесі Intel 18A.

Інновації аппаратних платформ: нові формфактори і ARM-наступ

Окрім AI, ринок ПК 2025 відзначився низкою інших технологічних новацій. Продовжилася експансія процесорів на базі архітектури Arm у традиційно “x86-володіннях”. Окрім уже згаданого прориву Qualcomm з чипом Snapdragon X2 Elite, компанія представила кілька молодших моделей для масових ноутбуків, а MediaTek анонсувала власні плани.

Однією з яскравих тенденцій року стала також поява нових форм-факторів ПК. Компанія ASUS представила оновлену версію ZenBook Fold з 17-дюймовим гнучким OLED-дисплеєм. Lenovo демонструвала концепти розсувних ноутбуків із рулонними екранами, що здатні змінювати діагональ за потреби.

Також варто відзначити прогрес у периферії та компонентах. Дисплеї ноутбуків стали ще кращими, а технологія Mini-LED проникла в мейнстрим-сегмент. Накопичувачі SSD отримали інтерфейс PCIe 5.0 – флагманські моделі вийшли на швидкості понад 12 ГБ/с. На ринку графіки 2025-й відзначився виходом відеокарт NVIDIA серії RTX 5000 (архітектура Blackwell).

Нові виклики: дефіцит пам’яті, ціни та економічна нестабільність

Попри загальне пожвавлення ринку ПК у 2025 році, галузь зіткнулася з новими викликами. Головним з них став дефіцит оперативної пам’яті та flash-накопичувачів, який несподівано виник у середині 2025-го.

“2026-й обіцяє бути надзвичайно нестабільним для ПК-ринку”, – застерігає Жан-Філіп Бушар (Jean-Philippe Bouchard) з IDC. Він зазначає, що окрім прямого тиску на ціни, дефіцит пам’яті може призвести до зниження базових специфікацій ПК. “Нестача компонентів вплине на всю індустрію і може перекроїти ринкові позиції в наступні два роки”, – попереджає Джітеш Убрані з IDC.

Крім компонентного голоду, на ринок тиснуть й інші фактори. Геополітична напруга і торгові війни нікуди не зникли: тарифна невизначеність між США і Китаєм зберігається. Також глобальна економічна ситуація все ще нестабільна. Gartner звертає увагу на уповільнення економічного зростання в Китаї та інфляційний тиск у США.

Що далі?

Незважаючи на ризики, аналітики дивляться на 2026 рік з обережним оптимізмом. 57% опитаних партнерів очікують подальшого зростання попиту. «У 2026 році... тиск з боку пропозиції буде більш вираженим, і пропозиція не зможе повністю задовольнити попит, оскільки потреба в заміні пристроїв ще не вичерпана», - резюмує Бен Є (Ben Yeh), провідний аналітик Omdia.

Загалом 2025 рік довів, що індустрія здатна до адаптації, але наступний рік стане справжнім тестом на витривалість в умовах "кризи памʼяті" та подорожчання технологій.

